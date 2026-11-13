日本代表は13日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』ブラジル代表戦に向けてシンガポールで練習を行った。

瀬古歩夢は「ワールドカップでは悔しい形で負けましたし、フレンドリーマッチですけど、代表で戦うからにはしっかりと勝利にこだわってやりたい」と決意を口にした。9・10月の国内4連戦では、移動も伴う中2・3日の過密日程の中で全試合にスタメン出場。第2戦のベネズエラ代表戦のみ途中交代で、残り3試合はフル出場を果たしており、総プレータイムは全選手トップの341分だった（2位は伊藤洋輝の289分）。第3次森保ジャパンで大きく評価を上げた選手の一人だ。

日本代表は9・10月の最終戦となったニュージーランド代表戦に続き、ブラジル戦で4バックを採用する可能性がある。瀬古は「3バックの左右でやる時は攻撃参加を意識していますが、4バックの場合は基本的に守備に回ることが多いと思う。しっかりと相手のストライカーに起点を作らせないことを意識していければ」と見据えた。ブラジル代表とは約1年で3回目の対戦となるが、瀬古はいずれの試合もベンチから戦況を見守っただけに、今回はピッチに立って勝利に貢献したいところだ。

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