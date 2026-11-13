STARGLOW、幻想的な世界観まとった純白のニュービジュアル公開

BMSGに所属する5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、2026年11月16日（月）に先行配信、11月18日（水）にCDリリースする1stアルバム『Aurora』のアルバム・ムード・フォトを公開した。

11月8日（日）より、公式SNSで各メンバーのソロビジュアルが連日公開される中、ついにグループ全員でのニュービジュアルが公開された。幻想的な光と風景を背に、純白のスーツに身を包んだ5人の洗練された佇まいが、1stアルバム『Aurora』が描く壮大な世界観を予感させるものとなっている。

さらに、アルバムの初回盤B、BMSG MUSIC SHOP限定盤に収録される特典映像「STAR★STUDIO -SPECIAL EDITION-」のダイジェスト映像も公開。本映像では、洗練されたニュービジュアルとは一転し、メンバー5人が和気あいあいとアットホームに過ごす「結成1周年 手巻き寿司でお祝いパーティー」の様子をいち早く楽しむことができる。なお、本映像のフルサイズ版（約60分）はCDの特典映像として収録される。

アルバムのリリースを目前に控え、今後も関連コンテンツ公開やメディア出演が続く。11月13日（金）深夜放送の日本テレビ系『バズリズム02』へのトーク出演と「Slam Dunk」のテレビ初披露をはじめ、11月14日（土）と11月15日（日）には「Aurora」のMVティザー映像を公開。アルバム全曲先行配信がスタートする11月16日（月）は、19時から放送されるTBS系『CDTVライブ！ライブ！』にて、アルバムタイトル曲「Aurora」初パフォーマンス。同日21時に「Aurora」のMV公開と、トピックが目白押し。アルバムリリース当日の11月18日（水）には、YouTube生配信も予定している。

1stアルバム『Aurora』は、プレデビュー曲「Moonchaser」から最新シングル「Drivin' My Life」までの楽曲に、先行配信シングル「WISHES」、「Slam Dunk」のほか、タイトル曲「Aurora」やユニット曲など、多数の新曲を加えた全14曲を収録。昨年9月のプレデビュー以降、怒涛の進化を遂げるSTARGLOWの多彩な魅力が詰まった一枚となっている。

CDパッケージのラインナップは、初回盤A、初回盤B、通常盤、豪華三方背ケース&デジパック仕様・52Pフォトブック付属のBMSG MUSIC SHOP限定盤のほか、オリジナルグッズ「ピンバッジセット+集合トレーディングカード」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品を含む全6形態。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、初回盤A、初回盤Bの映像コンテンツに加え、『SUMMER SONIC 2026』のライブ映像（全7曲）と、同アルバムのジャケット撮影ビハインド映像が収録される。CD購入特典として『Aurora』アクリルミニキーホルダーのプレゼントや、シリアルコード応募抽選特典として「オンラインユニットトーク会」、「Talk Show & Greeting」、「サイン会」への招待などもアナウンスされている。

なお、STARGLOWは、本アルバムを引っ提げ、2027年1月より全国7都市14公演を巡る初のアリーナツアー『STARGLOW 1st Arena Tour 2027 Aurora - The Dawn -』の開催も控えている。

＜リリース情報＞

STARGLOW

1st Album『Aurora』

2026年11月18日（水）発売

特設サイト：https://starglow-sp.com/Aurora/

ご予約・ご購入はこちら：https://STARGLOW.lnk.to/Aurora

CD収録予定内容（全品番共通）

1. Aurora

2. Star Wish

3. Green Light

4. Slam Dunk

5. My Job

6. Good Boys Anthem

7. Blast Off

8. 1 of 1 - TAIKI / GOICHI

9. Cherry - RUI / KANON / ADAM

10. Drivin' My Life

11. USOTSUKI

12. Graduation Day

13. WISHES

14. Moonchaser

＜ツアー情報＞

『STARGLOW 1st Arena Tour 2027 Aurora - The Dawn -』

特設サイト：https://starglow.tokyo/special/tour2027aurora

会場／日程：

【新潟】朱鷺メッセ

2027年1月16日（土）OPEN 17:00 / START 18:00

2027年1月17日（日）OPEN 15:00 / START 16:00

【愛知】AICHI SKY EXPO HALL A

2027年1月30日（土）OPEN 16:00 / START 17:00

2027年1月31日（日）OPEN 15:00 / START 16:00

【福岡】マリンメッセ福岡 B館

2027年2月6日（土）OPEN 16:00 / START 17:00

2027年2月7日（日）OPEN 15:00 / START 16:00

【北海道】北海きたえーる

2027年2月27日（土）OPEN 16:00 / START 17:00

2027年2月28日（日）OPEN 15:00 / START 16:00

【広島】広島グリーンアリーナ

2027年3月13日（土）OPEN 16:00 / START 17:00

2027年3月14日（日）OPEN 15:00 / START 16:00

【兵庫】GLION ARENA KOBE

2027年3月27日（土）OPEN 15:00 / START 16:00

2027年3月28日（日）OPEN 15:00 / START 16:00

【東京】有明アリーナ

2027年4月10日（土）OPEN 16:00 / START 17:00

2027年4月11日（日）OPEN 15:00 / START 16:00

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。