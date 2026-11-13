男性アーティスト集団・EBiDANの長野凌大(原因は自分にある。)が13日、都内で行われた『第77回NHK紅白歌合戦』の初出場歌手発表会見で、4人組ロックバンド・マカロニえんぴつと再会を果たした。かつて同バンドの楽曲「レモンパイ」のミュージックビデオ(MV)に出演した長野は、7年前のブログで「いつかご一緒出来るように頑張りたい」と思いをつづっていた。紅白という大舞台で実現した再会が注目を集めている。

長野凌大、マカロニえんぴつと紅白初出場会見で再会「頑張ろうね」

会見でマカロニえんぴつのボーカル・ギターのはっとりは、EBiDANのメンバーとして出席していた長野との縁について言及。長野は2018年に公開された同バンドの楽曲「レモンパイ」のMVに出演しており、今回の会見で久しぶりの再会を果たしたという。

はっとりは「ここでさっきも再会して一緒に写真撮ったんですけど、そういう縁もあって、ここで再会できたことが嬉しいし、『頑張ろうね』みたいなことをお互い言い合いましたね」と明かした。

かつてMVに出演した少年が、今度はアーティストとして紅白初出場の会見に出席。マカロニえんぴつと同じ舞台に立つことになった。

「いつかご一緒出来るように」7年前のブログに残した思い

長野は2018年10月2日、自身のブログで「レモンパイ」のMV出演を報告。監督を務めた枝優花氏が、小学生時代の演技レッスンで長野と接点があったことから、出演の声がかかったと説明していた。

当時のブログでは「本当に僕へのオファーですか？」と驚いたことを振り返り、楽曲についても「初めて聞いた時から僕も大好きになりました」と紹介していた。

さらに2019年9月6日には、「レモンパイ」のMVが100万回再生を突破したことをブログで報告。撮影をきっかけにマカロニえんぴつの音楽に夢中になったことを明かし、時折MVを見返して幸せな気持ちになっているとつづっていた。

そして、ブログの最後には「今度は、音楽活動の中で、いつかご一緒出来るように頑張りたいです!」という言葉も。

それから約7年。長野は原因は自分にある。のメンバーとして活動を続け、今回、EBiDANの一員として紅白初出場を決めた。かつて音楽活動を通じての再会を願っていた相手と、紅白初出場という節目に再び顔を合わせることとなった。

「レモンパイ」から紅白へ…再会のエピソードがSNSでも注目

今回の再会はSNSでも話題を呼んでおり、ファンからは「流石にエモすぎる」「本当にこの再会嬉しすぎて」「こんなの泣く」と再会を喜ぶ声が多く寄せられた。

2018年のMV出演から8年、2019年にブログにつづった願いから7年。かつての縁が紅白初出場という節目で再びつながった今回の再会。長野とマカロニえんぴつが交わした「頑張ろうね」という言葉にも、これまでの歩みが重なる。