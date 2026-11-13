「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」

○ 侍ジャパン 9 － 5 韓国 ●

＜11月13日・東京ドーム＞

野球日本代表・侍ジャパンの宗山塁内野手（楽天＝23）13日、韓国代表との『アジアプロ野球チャンピオンシップ』第2戦に「2番・遊撃」でフル出場。8回に2打席連発となる決勝3ランを放ち、計5打点の活躍でチームの連勝発進に貢献した。

宗山は2点リードで迎えた7回の第4打席、2試合連発となる右越え2ランを放つと、5－5の同点に追いつかれた直後の8回の第5打席は、2打席連発となる右越え3ランを放ちこれが決勝点。3安打1打点をマークした前夜の台湾戦に続き、この日も3安打5打点の大活躍を見せた。

遊撃守備では手痛いミスがあった。4点リードの8回、無死一塁で正面のゴロを二塁へ転送。しかし、一塁走者の二塁ベースへの触塁が一瞬早く、この野選でピンチを広げる形となり、そのあと投手陣が韓国打線に同点に追いつかれてしまった。

試合後、お立ち台に上がった背番号1は「追いつかれたのは僕のせいだと思っていました」と猛省。その直後に飛び出した決勝3ランについては「いいところで（打順が）回ってきたので、めちゃくちゃ集中して打席に入りました。打った瞬間、行ったと思いました」と手応えを口にした。

これで今大会早くも2試合で3発目。最後に「これから、日本のショートは僕って言ってもらえるように。まだまだ課題もありますけど、その目標に向かって頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします」と宣言しファンの喝采を浴びた。