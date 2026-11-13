プレミアリーグは13日、アストン・ヴィラに所属するセネガル代表FWニコラス・ジャクソンがEA SPORTS 10月の月間最優秀選手賞（MVP）に選出されたことを発表した。

現在25歳のN・ジャクソンは、こえまでビジャレアルやチェルシー、バイエルンなどでプレー、今シーズンよりアストン・ヴィラへ活躍の場を移している。新天地ではウナイ・エメリ監督の下、1トップのスタメンの座を掴んでおり、ここまで公式戦14試合出場で9ゴール1アシストをマークしている。



10月の対象期間はプレミアリーグ第6節から第9節までの計4試合で、同選手は4試合出場で4ゴールをマーク。特に先月24日に行われたマンチェスター・シティ戦では、先制点と勝ち越し弾を挙げ、開幕から無傷の7連勝中だったマンチェスター・C撃破の立役者となった。

10月の月間最優秀選手賞の候補には、エヴァニウソン（ボーンマス）、エズリ・コンサ、デクラン・ライス（アーセナル）、ジャック・ルドニ（コヴェントリー）、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（トッテナム・ホットスパー）、バルト・フェルブルッヘン、ルカ・ヴシュコヴィッチ（ブライトン）の計8名がノミネート。これらの実力者たちを抑え、初受賞を果たした。

■プレミアリーグ今シーズンの月間MVP選手

8月：ジョアン・ペドロ（チェルシー）

9月：パスカル・グロス（ブライトン）

10月：ニコラス・ジャクソン（アストン・ヴィラ）