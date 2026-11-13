『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』日本代表戦に臨むブラジル代表のスターティングメンバーが判明した。

GK

23 ペドロ・モリスコ（コリチーバ）

DF

2 ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）

3 ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）

4 ジャイール・クーニャ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

16 カルロス・アウグスト（インテル／イタリア）

MF

8 ブルーノ・ギマランイス（アーセナル／イングランド）

21 アンドレイ・サントス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

26 ハイアン（ボーンマス／イングランド）

FW

7 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）

10 ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）

11 エステヴァン（チェルシー／イングランド）

ブラジル代表は今月11日（水）の練習から、日本戦を想定したフォーメーション練習に着手。ブルーノ・ギマランイスが始動日から別メニュー調整だったこともあり、中盤の人選と形は複数のパターンを練習していたが、アンドレイ・サントスをアンカーに置いた『4-3-3』で日本戦に臨むようだ。

中でも注目なのが、FWハイアンの中盤起用だ。左利きアタッカーのハイアンは右サイドからのカットインを得意としているが、日本戦ではインサイドハーフとしてプレーする。カルロ・アンチェロッティ監督は「タイプは少し違うのですが、2014年に同じシステムでアンヘル・ディ・マリアを試してみたところ、非常にうまくいきました。ウインガーとしてプレーする選手を中盤で起用して、結果的にチャンピオンズリーグで優勝することができました。その時のディ・マリアは素晴らしい仕事をしたと思います」とコメント。当時のレアル・マドリードでは、ギャレス・ベイル、クリスティアーノ・ロナウド、カリム・ベンゼマが3トップを形成。インサイドハーフに回ったディ・マリアを例に挙げ、ハイアンに求める役割についてなぞらえた。

GKにはコリチーバに所属する22歳のペドロ・モリスコ、マルキーニョスが不在となるセンターバックの一角には21歳のジャイール・クーニャと、今年9・10月に代表デビューを飾ったばかりの若手選手も先発する。アンチェロッティ監督は「（FIFAワールドカップ以降の直近2回の代表活動で）多くの若手選手たちの情報を得ることができました。次回（27年3月）は、このグループをもう少し絞り込みます」と一定のテスト期間を終える考えを示した。代表の常連メンバーになれるかどうかの分かれ道となる活動だけに、若手選手たちも日本戦で結果を残そうと意気込んでいるはずだ。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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