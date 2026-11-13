アイドルグループ・timeleszのフジテレビ系冠バラエティ番組『タイムレスマン』(毎週金曜21:58～)が、12月4日(21:00～22:52)に2時間スペシャルを放送。番組初の海外ロケとして、韓国で弾丸ツアーを敢行する。ゲストには、韓国通で“芸能界No.1タイパ女王”の高嶋ちさ子が登場する。

番組初の海外ロケ

「とにかく何事にも全力で、汗をかく!」を合言葉に、timeleszが様々な企画に挑戦する『タイムレスマン』。今回の2時間スペシャルでは、初の海外ロケで韓国を訪れ、グルメ、美容、ファッションなどを満喫する。

ゲストとして参加するのは、韓国通で、時間を効率的に使う“タイムパフォーマンス”にこだわる高嶋。1分1秒も無駄にしない「エクストリーム“タイパ”ツアー」を敢行することになった。旅のアテンド役は、モグライダーの芝大輔が務める。

旅のスタート地点は、日本人観光客にも人気の“カフェの街”こと聖水(ソンス)。人気カフェで朝食を楽しみながら作戦会議を行う。

韓国でやりたいことや行きたい場所が次々に浮かぶ高嶋。限られた時間でより多くのスポットを巡るため、一行は3チームに分かれて行動することになる。

自分だけのオリジナル香水を作るチーム、オリジナルボールペンを作るチーム、昼食用のパンを買い出しに行くチームに分かれ、それぞれ韓国の街へ繰り出す。

菊池風磨＆橋本将生は初韓国 チーム分けは片足相撲で決定

チーム分けの方法として採用されたのは、韓国の伝統的な遊び「片足相撲(タッサウム)」。

片方の膝を曲げて足首や足の甲をつかみ、片足でバランスを取りながら相手を転倒させたり、両足を地面につかせたりして勝負する競技だ。

timeleszのメンバーは事前の韓国旅行予習でも挑戦しており、今回の旅では片足相撲の勝敗によってチームが決まる。

また、事前の予習では、菊池と橋本が今回初めて韓国を訪れることを明かしていた一方、ほかの5人は渡航経験があると話していた。中でも篠塚大輝は、これまで5～6回ほど韓国を訪れたことがあるという。

海外ロケ初挑戦のメンバーと韓国に詳しいメンバーが入り交じる中、どのようなチーム分けとなり、どんな旅を繰り広げるのか注目だ。

高嶋ちさ子が美容施術で「痛いよ!」 菊池風磨は「鬼の目にも涙です」

韓国ならではの美容体験も見どころの一つ。

最先端の美容施術を受けた高嶋が思わず「痛いよ!」と声を上げると、菊池が「鬼の目にも涙です」とひと言。高嶋とtimeleszのメンバーたちによる、息の合った掛け合いが繰り広げられる。

さらに、韓国を満喫しているメンバーたちには、思いがけないサプライズも待ち受ける。その出来事にtimeleszは「えー!!」と声をそろえて驚く。

【編集部MEMO】

timelesz

佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、篠塚大輝によるグループ。2011年にSexy Zoneとしてデビューし、2024年4月にtimeleszへ改名。新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-』を経て、2025年2月に新メンバー5人が加入した。同年4月にフジテレビの冠バラエティ番組『タイムレスマン』がスタートし、2026年4月から金曜22時台の全国ネット放送に進出した。

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