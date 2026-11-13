「怨念のように“お客さんを踊らせたい”と…」Lucky Kilimanjaro熊木幸丸が明かす最新アルバム『ONDO』に込めた情熱とは？ 踊れるアーティストが集まる年末ライブへの意気込みも

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。※れなちがお休みの期間は、森音朱里（月曜・火曜）と潮紗理菜（水曜・木曜）が、代演パーソナリティを務めています。11月11日（水）の放送は、6人組バンド・Lucky Kilimanjaro熊木幸丸さん（Vo.）が登場！ 約3年半ぶりのフルアルバム『ONDO』や、FWD生命が開催する音楽ライブイベント「Orange Station Live 2026」について伺いました。潮：Lucky Kilimanjaroは、10月28日にニューアルバム『ONDO』をリリースされました！ こちらは3年半ぶり5枚目のフルアルバムで、テレビアニメ「LIAR GAME」第1クールエンディングテーマの「朝日」や、アパレルブランド・GUのWeb CMソング「楽しい美味しいとりすぎてもいい」ほか、新録5曲を含めた全16曲が収録されています。久しぶりのアルバムになるんですね！熊木：これまで1年ごとにアルバムを出していたんですけど、一度自分の音楽を見つめ直そうと思いまして。それで、いろいろやっていたら3年くらい経っちゃっていた感じです。潮：その3年をかけて完成した今作は、どういったアルバムになりましたか？熊木：Lucky Kilimanjaroは「世界中の毎日を踊らせる」というテーマで、皆さんにダンスミュージックをお届けしているバンドなのですが、今までで一番踊れるというか、踊ることに執着しているとすら思えるアルバムだと思います。潮：私も歌詞を見ながら、踊りながら聴かせていただいていたんですけど、16曲すべてに“踊”にまつわる言葉が出てくるじゃないですか。熊木：そうなんですよ。潮：同じ“踊る”でも、いろんな気持ちがあるんだなと思いました。熊木：そもそも「人生を生きる」というか、毎日の生活が“踊る”ということだと思っておりまして。おいしい物を食べるのも、僕のなかでは“踊る”と言えますし、好きな漫画の新刊が出たときも「踊ってるな」と感じますし、何でも“踊る”って表現できると思っているんですよね。潮：確かに、喜怒哀楽をすべて“踊る”で表現できるというか。熊木：そうですね。潮：このアルバムは、どういった流れで進めていったのですか？熊木：この3年間、ずっと自分がやりたかった「お客さんをもっと踊らせる曲」を書き続けて、今回の全16曲になったのですが、本当に「もっとお客さんを踊らせたい」という気持ちを募らせ、怨念のように「踊らせたい……」と思いながら作り上げました。潮：ハハハ（笑）。それは、熊木さんがステージから実際に見ていて、「あ、想いが伝わっているな」というのは感じますか？熊木：そうですね。特に我々のステージは、僕がライブ中ずっと「ダンスは自由です。自由に踊ってください！」って言い続けるんです。そのおかげもあって、お客さんも非常に素直に音楽を楽しんでくださっていて、その輪をどんどん広げていきたいという想いが、この『ONDO』にもつながっています。潮：Lucky Kilimanjaroさんは、12月3日（木）にZepp Hanedaで開催される音楽イベント「Orange Station Live 2026」に出演されます！ こちらはどういったライブになっていますか？熊木：非常に面白いブッキングをするイベントでして、今回はgo!go!vanillasさんとmuqueさん、オープニングアクトにCheCheさんが出演します。それこそこの前、TOKYO FMの番組でボーカリスト3人（熊木さんに加え、go!go!vanillas・牧達弥さん、muque・Asakuraさん）が話す機会があったんですけど、今まで話したことがなかったんですよ。潮：そこが初めて？熊木：はい。なので、対バン前に話せて良かったなというか。やっぱり、当日だけだと、「よろしくお願いします」ってあいさつして、リハとかをやっていたら、意外と話せないまま本番の時間になっちゃうこともあるんですけど、事前に話せたことによって、多分3バンド、オープニングアクトも含めて4バンドのバイブスが今かなり高まっていると思いますので、きっといい日になりますよ！潮：それぞれの色がありつつも、共通する部分もあったりしますよね。熊木：今回の4組って、ある種、全員ダンスミュージックが多いというか、非常に楽しく踊れるステージになると感じていて。そういう意味でも、年末にみんなで踊って「楽しいぜ！」となれるイベントがあるのは、非常にいいことなんじゃないかなと思います。＜番組概要＞番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55パーソナリティ：山崎怜奈番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/番組公式X：@darehanaTFM