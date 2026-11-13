JO1×go!go!vanillas、『東京リベンジャーズ』主題歌対談、ネガティブな感情を原動力に変えるということ

10月2日より放送がスタートしている、アニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編（MBS/TBS系）。そのオープニング主題歌にJO1の「IGNITE」、エンディング主題歌にgo!go!vanillasの「トリックスター」が起用されている。アプローチは違うものの、両曲とも作品の世界観を見事に表しており、アニメファンからも好評を博している。そこでRolling Stone Japanでは、JO1とgo!go!vanillasによるアニメ主題歌対談を実施。JO1からは川西拓実と同曲の作詞に参加した木全翔也、go!go!vanillasからは牧達弥（Vo,Gt）、柳沢進太郎（Gt）に参加してもらい、楽曲についてはもちろん、それぞれ音楽への向き合い方などを語ってもらった。貴重な対談の様子をお届けする。

ーまずは、改めてオープニング主題歌、エンディング主題歌を担当すると聞いた時の感想から教えてください。

木全翔也（以下、木全）：はじめは、「曲を書き下ろしてほしい」と聞かされて、メンバーそれぞれ曲を作ってコンペをして。いろいろと試行錯誤していく中で僕の歌詞を採用していただいて、楽曲ができ上がったという流れでした。大好きなアニメの最新作を担当できるのはすごく嬉しかったですし、アニメファンの方々の期待を裏切っちゃいけないと思ってプレッシャーがすごかったです（笑）。

川西拓実（以下、川西）：僕もプレッシャーはありましたが、それよりも楽しみな気持ちの方が強かったかもしれないですね。「IGNITE」はJO1が今まであまりやったことがないタイプの曲調だったので、「これにダンスがついたらどうなるんだろう」というワクワクがありました。

牧達弥（以下、牧）：『東京リベンジャーズ』は少年漫画の王道感がありつつも、今っぽい要素があったり、主人公が1人じゃない感じがあったり、引き込まれる作品で、メンバーみんな大好きだったんですね。読んだ時のその感情というか、「東リベのここが好き」というものを詰め込んで「トリックスター」を作りました。かつ、ヤンキー漫画なのでその熱さが伝わるのはロックサウンドなんじゃないかと思って、「ロックバンドらしく作ろう」という意識が強かったです。

Ⓒ和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

ーリリース当初、ジェットさん（ジェットセイヤ（Dr））がリーゼントにしてタケミチみたいになっていましたよね。

川西：（革ジャンやセットされた髪型を指しながら）今日の僕、ちょっとジェットさんっぽくないですか？

柳沢進太郎（以下、柳沢）：たしかに！ でも、こんなキレイなジェットさん、見たことないよ（笑）。

ー皆さん元々原作を読まれていたそうですが、感情移入しやすかったキャラクターはいらっしゃるのでしょうか？

牧：僕は、（松野）千冬が大好きなんですよ。キャラクターたちみんないろんな悩みがあって、葛藤して、裏切ってしまうキャラもいる中で、千冬だけが「タケミチが言うから」って信じるんですよね。仲間思いで黙ってついていくかっこよさにめちゃくちゃ感情移入しました。

木全：（大きくうなずきながら）そうなんですよね。どのキャラも感情移入できるし、進むにつれて好きなキャラが増えていく作品なんですよ。深掘りしてみたら「この人もこういうことがあったからこうなっちゃったんだ」というのがわかるし、それをタケミチが正してくれるという。なので、僕は最終的にタケミチ（花垣武道）推しに落ち着きました。この子が主人公でよかったなって。

牧：一番成長するもんね。

木全：そうなんです。タケミチって絵の派手さで言うとちょっと地味に見えてしまうし、別にすごく強いわけじゃないんですよね。でもハートはめっちゃ強いし、最終的に真ん中にいるのがタケミチ。その絵を見るにつれて、タケミチで良かったなと思うようになりました。

牧：じゃあ、俺らは相棒だね！

Ⓒ和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

柳沢：僕はNo.2キャラが好きなので、三ツ谷（隆）が大好き。スタイリッシュだし、ドラケン（龍宮寺堅）とは違った立ち位置で東京卍會を俯瞰して見ているのが良いですよね。しかも、将来は駆け出しですが、ファッションデザイナーになっていて、趣味が仕事になっているのもいいなって。

川西：僕はタケミチ派だったんですけど、最近周りの方からマイキー（佐野万次郎）に似ていると言われるようになって。めっちゃおこがましいんですけど……。

柳沢：全然いいじゃないですか。最高じゃん！

川西：それからなんか意識しちゃっています。

牧：今日も一番バイクに乗りそうな格好しているもんね。じゃあ、金髪にしないとだ。

川西：それが、似てると言われるのが闇落ち（黒い衝動）後なんですよ。でも、好きなのは闇落ち前です！

柳沢：今になって最初の方見返すと、マイキーの目がずっと真っ黒なのがすごいよね。闇落ち前とか後とかないっていう。ずっと闇落ちしてたのがゾッとしました。

川西：（目を見開いて）俺、大丈夫ですか？

柳沢：あはは！ 大丈夫。キラッキラしてるよ（笑）。

Ⓒ和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

ー川西さんがマイキーだとしたら、御三方はどのキャラっぽいんでしょうね。

柳沢：髪色的に木全くんはスマイリー（河田ナホヤ）だよね。

木全：スマイリーも好きなので嬉しいです。柳沢さんは背が高いからドラケンっぽい。

川西：落ち着きもあって頼れる感じとかね。

柳沢：じゃあ、剃り込み入れて小学生で龍の入れ墨入れないと（笑）。牧さんはどう見てもマイキーだよね。マイキーを意識してずっと髪を伸ばして、金髪になってるし。

牧：なんか恥ずかしいんだけど！

柳沢：でもマイキーの癖っ毛まで綺麗に一緒。

牧：そうなんですよ。これ、地毛です。

ーすごい……！ 皆さんに似ているキャラが分かったところで、楽曲についても聞かせてください。まず、オープニングとエンディングで求められる役割の違いはどう解釈されていますか。

柳沢：以前、別の作品で『SAKAMOTO DAYS』（テレビ東京系）のエンディングテーマをやらせていただいたのですが、その時は超王道エンディング曲だったんです。いわゆる物語が終わった後の余韻を楽しむための曲というか。

牧：平成のアニメのエンディングみたいな、”染み入る”ための楽曲だったんです。でも東リベはヤンキー漫画としての熱量があるじゃないですか。ストーリー的には悲しみが連鎖する部分があるのですが、それに立ち向かうタケミチの立ち位置を最後まで見せたくて。悲しさを表現していないのに涙が出そうになるのが東リベなんじゃないかな、と。そこは意識しましたね。

柳沢：だから今回はエンディングっぽくしないようにしよう、という話はしましたね。

牧：そういう意味で言うと、「IGNITE」は完璧にオープニングとしての佇まいだよね。

木全：「IGNITE」は本当にいろんな候補曲の中から決まったのですが、それこそ切なさがある曲も結構ありました。でも「IGNITE」は王道のアニソンっぽい感じなんですよね。邦ロックっぽい、熱い感じになっていて物語の幕開けとなるオープニング。ここにたどり着くまで、メンバー同士で本当に長いこと話し合いました。

川西：めちゃくちゃ話したよね。

柳沢：そもそもの候補曲は何曲くらいあったの？

木全：メンバーが作ったものだけでも7曲くらいあったと思います。そこに作家さんが作ってくださった曲も加わりました。

牧：全部聴いてみたいね。

木全：本当に全部良かったんですよ。だからこそ決めるのに時間がかかって。でも、好評な意見をいただけているので、悩んで決めて良かったなと思いました。

牧：オープニング映像との絡みもすごく良かった。

木全：本当に。僕もそうなのですが、アニメを見る方ってオープニングとエンディングをすごく気にされるじゃないですか。だから今回どうしても皆さんに満足していただきたくて。いただく意見を見ると、少しは満足していただけているのかなと思います。

ー曲が先に決まった後に作詞されたのですか？

木全：はい。最初歌詞がなかったので、後から書いた形です。三天戦争編って切ない描写も多いんですよね。それこそ始めは「少年漫画らしく熱く行こうぜ！」というテンションで書こうとも考えたのですが、それだけでは東リベは語れないな、と。熱いサウンドの中に切なさのある歌詞を少し入れてみたり、アニメに通ずるワードを入れたりしながら書いていきました。僕自身が東リベのファンだからこそ、「こういうことを歌ってくれたら嬉しいな」というのを想像しながら書いています。

Ⓒ和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

ーその意識は「トリックスター」とも通ずる部分ですよね。ちなみに、柳沢さんと川西さんは後から楽曲を聴くという立場だったと思うのですが、どんな感想を持たれたのでしょうか。

柳沢：デモを聴いた段階で、ライブのキー曲になるんだろうなと思ったのを覚えています。今回Taka Perryと一緒に牧さんがビルドアップしたということもあって、僕らの範疇にはないサウンドをバンドという形に昇華してくれたと感じましたね。というのも、レコーディングでギターのテイクを録っていても、良いテイクを録ろうとするのではなく、テンションが上がっているテイクを録りたいという気持ちで来てくれて。ジャッジの仕方も、「今のほうがパワーがあるんでこっちにしましょう」みたいな、今までにないジャッジの仕方だったんですよね。それにすごくパワーを感じました。しかも、その場で「こうしましょうか」とどんどんアディショナルで音を追加してくれて。ラッパーの曲に入っていそうな音や、速いストリングスの音など、「この音って合うのかな？」というような音も入っているんですよ。使ったことがない音も多くて面白いなと思いましたし、混ぜ方も秀逸なんです。無秩序感に繋がっているというか。この曲って、1年以上前に作った曲なのですが、今こうして改めて聴いてもめっちゃいいと思えるんです。それってすごくいいことですし、そういうふうに音を落とし込めたのが嬉しいですね。

ーTaka Perryさんはダンスミュージックのイメージがあったので、バニラズさんとタッグを組んだのが新鮮だなと感じていました。

牧：そうですよね。僕の友だちのイギリス人アーティストとTakaがよく曲を作っていて、僕も遊びに行かせてもらったんです。そこでラップをしたり、奇声にエフェクトをかけたりして、加工して、ポンッと曲に仕上げていたんですね。それを見て、その発想力に驚いたし、不正解ってないんだなと思ったんです。もちろん人それぞれなのですが、バンドって割とフォーマットや正解がある中で曲を作っていくんですよ。レコーディングでもミスしたら、それはミスで録り直し。でもTakaはミスしたものを素材にして、料理して曲の中に詰め込むという。しかもそれが逆にスパイスになって、曲のオリジナル性になる。それを教えてもらいました。

柳沢：本当に。めちゃくちゃレコーディングが面白かった。

牧：すごく刺激をもらいましたね。例えば、アレンジにおいても彼はグローバルなので日本では使われていないようなインディーズのプラグインを持っていたりするんです。「これ面白くて最近ハマってるんだよね」と入れてくれるので、新たな音像感を知れて。僕だけでは絶対にできなかったし、僕が作った骨組みをちゃんと保ってやってくれたのも良かったです。

木全：1年以上前にできていたっていうのも衝撃です。

ー川西さんは「IGNITE」を聴いていかがでしたか？

川西：翔也が歌詞を書いてくれましたが、かなり苦戦していたっぽいんですよね。その苦労を知っているからこそ思い入れのある曲になりました。それに、僕らJO1ってパートが決まる前に「自分が歌うのはここかな」って予想したりするんですね。「IGNITE」もそうだったのですが、想像した通りのパートでした。これって翔也が決めてくれたの？

木全：いや、決めてないですけど、ここは拓実くん、ここは俺っていうのはありました。

川西：そうなんだ。でも、最初に聴いた時よりも完パケを聴いて「この曲にしてよかった」と思いましたし、ダンスボーカルグループがこういった楽曲をやるのは新鮮なのかなって。

ーしかも、JO1の皆さんは歌うだけではなくダンスもしますよね。今回は楽曲の強さや疾走感をどうダンスに落とし込んだのでしょうか。

川西：ダンスもめちゃくちゃ悩みました。

牧：ダンスをどうするかもメンバーで決めるの？

木全：そうですね。歌いながら踊れないとダメなので。JO1でありがちなのが、「この振りをしながら歌えなくない？」となること。「IGNITE」はBPMも速めだし、音も強いからどういう振付をするんだと悩んで。コレオグラファーさんともめっちゃ話をしました。その方も東リベが好きな方だったので、時計と卍を表す振りを作ってくれたり、歌詞に合わせて動きを決めてくれたり。でも、曲調的にやっぱりしんどいんですよね（笑）。ただ、最終的になんとか仕上げて、MVも先日撮影して。ダンスも映像もいい感じになったので、結果的には満足です。

牧：普段から身体鍛えたりするの？

川西：メンバーによってはですね。

柳沢：この間フェスで会った時、ヤバい肉体のメンバーが何人かいたよね。肩メロンおるな〜と思って見てたもん。

牧：バンドもステージの端から端まで移動することがありますけど、それだけでも息上がりますからね。それってめっちゃ歌に影響出るんですよ。息が吸えないとブレスの位置が変わっちゃう。だから毎回歌って踊る方々を見て「ヤバすぎ……」と思っています。

木全：僕らのいいところって、人数が多いのでうまいこと分けてるんですよ。特に「IGNITE」はそれが多いかもしれないです。

牧：それでも、じゃない？ やっぱりすごいよ。ワンマンライブ終わった後ってどんな感じなの？

川西：それも人によりますね。ついこの間までアメリカツアーを回っていて、その最終日、ロサンゼルス公演は僕、ヤバかったです。最後だしと思ってめちゃくちゃやったら肩も痛いし、吐きそうになるし。

牧：そんなに追い込んだんだ。でもいいライブになっただろうね。

ー逆にバニラズの皆さんも、楽器を持ちながらアグレッシブに動くのは大変そうだなと思いました。

牧：まぁね。でも、JO1はずっとでしょ？ 棒立ちになったら事故みたいになっちゃうじゃん。

木全：でも、もう踊りながら歌うことは無意識というか、この歌はこの動きというふうになっているんですよね。

柳沢：俺らとは違うライブ筋があるんだ。

木全：逆に楽器弾きながらって頭使うんだろうなと思うんですけど、どんな感じなんですか？

柳沢：でも自動化されているっていう意味では一緒かも。コードフォームも体が勝手に覚えているからいちいち手元を見ないし、体が勝手に吸い付いていくみたいな。

牧：JO1はダンスソロとか歌で即興することあるの？

木全：うーん、たまにあるくらいですね。

川西：僕は決められた動きが苦手で。苦手というか、同じことを何回もやると飽きちゃうので、いろんなところでアドリブを入れています。

柳沢：この間『ROCK IN JAPAN FES.』で見てた時、めっちゃ思ったよ。他の人と明らかに違う動きしてるところあったもん。あと、ドラムのところ行きがち（笑）。

川西：あはは（笑）、バレてる！ 何回もパフォーマンスしているうちに、徐々にアドリブで動きたくなってくるんですよ。

木全：そうなんです。特にセンターに来ると、「ちょっとキメたろ」みたいに思っちゃうんです。

柳沢：あー、俺らで言うギターソロみたいなもんなんだね。それで言うと僕らも微々たるものですけど、毎日違いますね。みんなで音を合わせて演奏しているので、「コイツ昨日よりも速いな」とか、「昨日より重たいな」、「牧さんめっちゃ引っ張って歌ってるな」とか、そういうものに合わせて演奏しているので。

牧：そうだよね。音楽って生き物だからね。

柳沢：あと、JO1は歌のリレーの連携がさすがだなと思いますね。僕らも他のバンドに比べたらボーカル以外も歌う方だと思うんですけど、JO1みたいに違和感なく1曲を繋いでいくのって難しいんですよ。牧さんから受け継いで僕が歌で入っていくって、緊張感がヤバいんです。牧さんがめっちゃいい感じに歌い上げてくれたのに、俺が変な声出したら終わるじゃないですか（笑）。JO1はその状態が常にあるわけじゃん？ それがすごいなって。

木全：僕らもありますよ。バラードだとそのプレッシャーはかなり大きいです。アメリカツアーでメンバーの（河野）純喜くんがピアノを弾いてくれてメンバー全員で歌った曲があったのですが、シーンとした中で歌うのでめっちゃ緊張しました。

牧：人数が多くて、みんなで歌うじゃん。「IGNITE」はそのチームのパワーが段違いだなって思ったんだよね。

川西：それで言うと、僕は「トリックスター」を聴いた時に「そう来たか！」と新しいものを感じました。言葉が難しいですけど、「うまいな」って。

牧・柳沢：あはは（笑）！

川西：「うわー、これを俺も考えたかったな」と思ったんです。例えばイントロ。声がトランシーバーっぽい音になっていて、そこも「なんでこうしたんだろう？」とめっちゃ気になりました。

牧：あそこね。僕、『パルプ・フィクション』という映画が好きなんです。その冒頭のシーンで男女の強盗がダイナーで他愛もない話をしていて、「じゃあそろそろやるか」と銃を出したら「Misirlou」という曲が流れるの。その入りがめっちゃ好きで。「トリックスター」を作っている時にあれがエンディングで流れたらいいなと思い浮かんで、あのイントロを作っていきました。だから、映画のような感覚で作ったのはあったかも。

木全：うわ、それいいですね。アニメが終わったからエンディングが流れるのではなく、勢いを来週に届けられている感じがします。まだ終わりじゃない感じがするし。

牧：あ、そんな感じ。

木全：（噛みしめるように）いいですね……。さっきからお話を聞いていて、感動しています。

ーちなみに、お二組とも海外活動もされていますが、言語を超えて音楽が伝わったと感じる瞬間などはあるのでしょうか。

一同：めっちゃあります。

木全：音楽そのものが言語の代わりになってくれている気がして。それの連続ですね。その場の空気、音楽、ダンス、照明が合致した時に、見てくれている方がワーッと沸くんです。それはライブでしか味わえない、すごいパワーを持っている現象ですね。

川西：しかも毎回違う反応なので、面白くて。だからいろんな場所でライブをすると勉強になることが多いです。特にフェスはそれがわかりやすいんですよね。

牧：去年、僕らのルーツであるUKロックの本場・イギリスで、サーキットイベントに出たんですね。アジア人はほぼいないという、”どアウェイ”の環境でした。言語が違うからすべてを伝えるのは無理。それならエネルギーを伝えるしかないとブチかましたんです。そうしたら、目の前でビールを飲んでいたおじさんたちがめっちゃ盛り上がってくれて。自分たちのタガも外れて震えました。とりあえずやれることはやってライブを終えたら、イギリス人のおじさんが「俺が若い頃エリック・クラプトンを見た時と一緒だ。エネルギーと感動をありがとう」と言ってくれたんですよ。その次の日も違う場所でライブをしたのですが、その人が見に来てくれて。言語やカルチャー関係なく、本気度と出すエネルギーで人を魅了できるんだなと感じました。

ーイギリス人のおじさん、熱いです……！ そんな皆さん自身についても聞かせてください。東リベのタケミチは失敗してもトライし続ける強さがあります。皆さんも活動中にいろんな壁にぶつかることがあると思いますが、そんな時にご自身を奮い立たせるものは何ですか？

川西：僕は「ネガティブな感情」ですね。嫌なこと、イライラすること、悲しいことがすごく原動力になるんです。もちろんポジティブなことから体が動くこともありますが、ちょっとマイナスになった時の方が本領を発揮できるタイプなんです。曲作りなんかは特にそうで。しんどい時や腹が立つことがあった時の方が進むんですよね。

牧：めっちゃわかる。僕も超大事だと思います。「トリックスター」もそうなのですが、生きていく中で感じたムカつくことや不満を言葉にしちゃうと賛否を生むけど、音楽はそれを和らげてくれるというか。だから僕もムカつくこととか不条理さを歌詞に詰め込んだりするんですよね。そして、それが作品として完成して、自分を満たしてくれる瞬間まで込みで、「奮い立たせるもの」になっているかもしれないですね。

木全：僕もネガティブな感情かなぁ。僕は落ち込みがちなタイプなので、気を紛らわすために曲を作っていて。また同じような悩み方をしてしまうのですが、書いた曲を聴き直すと「あ、自分答え書いてたじゃん」となるんです。それをずっと繰り返している気がします。なんだかんだ言っても、自分のことは自分がよくわかっているんだなと思えることが救いになっているんだと思います。

柳沢：僕も10代の頃はネガティブな感情を曲にしていたのですが、最近は愛が原動力にもなるなと思っていて。例えば「トリックスター」のカップリングに入ってる曲は100％愛情だけで書いた曲なのですが、そういう表現も届くなという感覚はありますね。もちろんムカつくことが無くなったら終わりだと思いますし、カウンターカルチャーとしてのパンクロックなので。そこにポップスが持っている愛の表現をミクスチャーしたものが、最近の原動力ですね。

ーなるほど。

柳沢：それと今喋っていて思ったのですが、「バンドの役に立ちたい」という気持ちが原動力になっている部分も大きいです。僕は後から加入しているし、年も3つ下だし、役に立ちたいんですよね。故に東リベでもNo.2キャラが好きなんでしょうね。マイキーの周りにはいろんなタイプのNo.2キャラがいますが、みんなマイキーを全肯定しているわけではなく、1個強烈に惹かれている部分があって、それぞれがそれぞれのやり方でマイキーを支えているという。僕もそれを現実でできたらいいなと思っています。

ーありがとうございます。では最後に1つ。どんなことでもいいので、この機会にお互いに聞いてみたいことがあればお願いします。

牧：さっき川西くんは趣味がないって言ってたよね。

川西：そうなんです。逆に皆さんの趣味を聞きたい！

柳沢：僕は料理。あとはONE PIECEカードゲームは、来月大会に出ようかなと思っているくらいにはしっかりやっています。他にもFPSゲームもやるし、『ROCK IN JAPAN FES.』でJO1の肩メロン軍団を見てからは筋トレにもハマっています。タンクトップから見える筋肉を見て、ロックバンドも負けてらんねぇだろ、って（笑）。

牧：翔也は筋トレやらないの？

木全：僕はめっちゃ細いです。

牧：でも、細マッチョな感じはする。

木全：元々水泳をやっていたので、ちょっと筋肉はあるのかもしれないです。

川西：翔也は今年ダイエットしてめちゃくちゃ痩せたんですよ。

木全：そうなんです。11kg痩せました。

柳沢：えぇ!? エグい！

牧：もっと食べてよ〜。

柳沢：俺が料理作る。カロリーの権化みたいなやつ。

木全：ありがとうございます（笑）。でも、ダイエットしてよかったなって思います。ファンの方からはちょっと心配されちゃったんですけど、めっちゃ元気で身体が軽くて。一時期筋トレをしてマッチョになろうかなと思ったんですけど、あんまり筋肉が似合わないと言われて筋トレをやめたら太っちゃったんですよね。そんな中、後輩のライブを見に行って刺激をもらって、デビュー当時くらいまで絞りたいなって思い始めて。原点回帰です。

牧：でも体調がいいなら、いいね。僕の趣味は犬と遊ぶことかなぁ。

柳沢：側で見ていると、牧さんは健康法オタク。長生きすることに対しての渇望がすごい。今で言うと、養命酒をライブ前にみんなでキメてからステージに出るという文化を持ってきたりとか。

牧：あれね、めっちゃいいよ。前にもやっていたことがあるんですよ。僕は途中でやめていたんですけど、この間Saucy Dogと対バンした時にボーカルの（石原）慎也がずっと続けていて。久々に僕も飲んだら、めっちゃ身体が温かくなって、元気になるしいいなって。

木全：JO1でもやろう！ ルーティーンみたいなものってことですよね？

牧：今はそうなってるね。

柳沢：牧さんはルーティーン多い。しかも、シーズンごとにめっちゃ変わる。一時期はりんご丸かじりしてたもん。他にも健康食品を摂っていたり、サウナにめっちゃハマったり。

ーこの流れだと、川西さんの趣味が養命酒になりますね。

川西：一旦試そうとは思っています（笑）！

牧：2人はお酒飲めるの？

木全：僕はちょこちょこ飲みます。でも、拓実くんが飲んでいるところ見たことない。

川西：あんまり飲めないですね。

牧：じゃあ、養命酒はほんのちょっとにしておきなね。13％のワインくらい濃いのをカッって飲む感じだから。もしライブにお邪魔させてもらう機会があったら、養命酒を差し入れするわ（笑）。

川西：嬉しいです！ でも僕、1個だけ趣味っぽくなっているものがあって。海外のサッカーを観ること。

牧：いいじゃん！ 俺も好きだよ。プレミアリーグ見てる。

川西：あ、だからか！ ライブでユニフォーム着てることもありますもんね。

牧：それいいじゃん。進太郎に料理作ってもらって、食べながらサッカーを観るっていう。翔也はどうする？

木全：食べます！

柳沢：川西くんは、今日の見た目だとバイクとか車とかが趣味っぽい感じだけどね。

川西：あー、作る方はやっていました。僕、バギーを作る仕事をしていたんですよ。

牧・柳沢：なにそれ！？

牧：作れるなら、そういう趣味もいいんじゃない？ 最終的に所ジョージさんの世田谷ベース的なものを作ってさ。

ーじゃあ、川西ベースを作るということで！

牧：いいじゃん。川西ベースでサッカー観て、後ろで料理作ってもらって、翔也が食べる。完璧じゃん！

川西・木全・柳沢：いい！

川西：まずは、川西ベースの物件を探すところから始めます（笑）！

＜リリース情報＞

JO1

11TH SINGLE『AAO』

TVアニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編 オープニング主題歌「IGNITE」収録

2026年11月18日リリース

▼Download & Streaming https://lnk.to/jo1_ignite

▼Special Site https://jo1.jp/feature/aao

go!go!vanillas

「トリックスター」

2026年9月30日（水）リリース

CD Only / PCCA-06554 / 1,650円（税込）

CD＋DVD / PCCA-06555 / 4,950円（税込）

CD＋Blu-ray / PCCA-06556 / 4,950円（税込）

ご予約はこちらから：https://lnk.to/ggv_TRICKSTAR_CD

配信はこちら：https://lnk.to/ggv_TRICKSTAR

■収録内容

[CD収録曲]

01. トリックスター (TV アニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編エンディング主題歌)

02. 宝石

03. ICK

[Blu-ray/DVD収録内容]

LIVE FILM -SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026 at TOYOTA ARENA TOKYO-

01. 鏡

02. 生きもの

03. おはようカルチャー

04. 来来来

05. クロスロオオオード

06. Penetration

07. SHAKE

08. HIGHER

09. ヒトカゲ

10. 正体

11. ダンデライオン

12. Persona

13. 平安

14. お子さまプレート

15. マジック

16. 青いの。

17. アメイジングレース

18. エマ

19. SCARY MONSTER

EN1. パラノーマルワンダーワールド

EN2. LIFE IS BEAUTIFUL

EN3. ギフト

go!go!vanillas「トリックスター」特設サイト

https://ggv-trickstar.ponycanyon.co.jp

＜ライブ情報＞

go!go!vanillas presents「ぼくらのタイマン上等ツアー」

2026年

10月1日（木）【福岡】Zepp Fukuoka ※SOLD OUT

10月2日（金）【福岡】Zepp Fukuoka w/Saucy Dog ※SOLD OUT

10月15日（木）【北海道】Zepp Sapporo

10月16日（金）【北海道】Zepp Sapporo w/PEOPLE 1

10月21日（水）【神奈川】KT Zepp Yokohama ※SOLD OUT

10月22日（木）【神奈川】KT Zepp Yokohama w/MONO NO AWARE ※SOLD OUT

10月31日（土）【宮城】仙台GIGS ※SOLD OUT

11月1日（日）【宮城】仙台GIGS w/クリープハイプ ※SOLD OUT

11月12日（木）【新潟】新潟LOTS w/Galileo Galilei ※SOLD OUT

11月13日（金）【新潟】新潟LOTS ※SOLD OUT

11月21日（土）【香川】高松festhalle ※SOLD OUT

11月22日（日）【香川】高松festhalle w/OKAMOTOS ※SOLD OUT

11月28日（土）【広島】BLUE LIVE 広島 ※SOLD OUT

11月29日（日）【広島】BLUE LIVE 広島 w/04 Limited Sazabys ※SOLD OUT

2027年

1月8日（金）【名古屋】Zepp Nagoya ※SOLD OUT

1月9日（土）【名古屋】Zepp Nagoya w/ハルカミライ ※SOLD OUT

1月15日（金）【大阪】Zepp Osaka Bayside ※SOLD OUT

1月16日（土）【大阪】Zepp Osaka Bayside w/[Alexandros] ※SOLD OUT

1月29日（金）【東京】Zepp Haneda ※SOLD OUT

1月30日（土）【東京】Zepp Haneda w/Hump Back ※SOLD OUT

go!go!vanillas presents「ぼくらのタイマン上等ツアー」特設サイト：

https://ggv-livehousetour2627.jp

go!go!vanillas BACK HOME TOUR 2027

2027年

3月27日（土）【大分】大分iichikoグランシアタ

3月29日（月）【福岡】福岡UNITEDLAB

3月30日（火）【長崎】長崎DRUM Be-7

4月11日（日）【佐賀】佐賀GEILS

4月12日（月）【熊本】熊本B.9 V1

4月14日（水）【宮崎】宮崎LAZARUS

4月15日（木）【鹿児島】鹿児島CAPARVO HALL

4月18日（日）【沖縄】沖縄ミュージックタウン音市場

go!go!vanillas BACK HOME TOUR 2027 特設サイト：https://ggv-backhometour2027.jp

＜アニメ情報＞

TVアニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編

2026年10月2日より毎週金曜深夜、

MBS・TBS・CBC”アニメイズム”枠、AT-Xほかにて好評放送中！

MBS・TBS 10月2日より、毎週金曜深夜1時23分〜

CBC 10月2日より、毎週金曜深夜1時53分〜

BS-TBS 10月2日より、毎週金曜深夜2時30分～

AT-X 10月3日より、毎週土曜夜9時～

リピート放送 毎週火曜朝4時30分～／毎週土曜朝6時～

Ⓒ和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会