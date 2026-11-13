11月の日本代表でキャプテンを務める堂安律が、年内での退任が発表された森保一監督、シンガポール遠征2試合にかける思いについて語った。

アジアカップの延期に伴い、年末に予定されていたキリンチャレンジカップ2026の開催中止が決定。来年3月からは大岩剛監督の就任が決定しており、森保監督は次戦のパラグアイ代表戦をもって退任することが正式発表された。ブラジル戦に向けた公式会見で、森保監督は「キャプテンは継続して律にやってもらうということで、選手たちには伝えました」と堂安をキャプテンに指名。森保ジャパンとして臨む最後の活動でキャプテンマークを託された。

2018年から日本代表を指揮し、通算111試合で76勝17分け18敗と高い勝率を誇る森保監督。堂安は功績の一つとして「森保監督になってから、日本代表は勝つことが当たり前になった。おそらく今まで以上だと思いますし、明日（ブラジル戦）も『勝つんじゃないか』と思っている人も、おそらく前よりは増えたと思います。そういった環境にできたことが、日本サッカーの発展だと思いますし、名前負けしない自分たちの土俵が今はあるので、勝てる自信は大いにあります」と語った。

2018年の森保ジャパン発足からチームに携わってきた堂安だけに、森保監督への思いは人一倍強い。ブラジル代表、パラグアイ代表とFIFAワールドカップ2026にも出場し、決勝トーナメントに進出した南米の強敵との2連戦が、森保ジャパンとして戦う最後の試合となる。「『ここでもうちょい楽な試合やったら……』とか思う人もおそらく多いんでしょうけど、僕たちをやる気にさせてくれるミッションが来たなと思っています。ゆるっと終わるのではなく、タフな2試合で乗り切って、壁を乗り越えて終わるのが森保ジャパンらしいのかなと思います」と意気込んだ。