日本代表は13日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』ブラジル代表戦に向けてシンガポールで前日練習を行った。

今夏の移籍市場で鈴木彩艶は、パルマ・カルチョからアストン・ヴィラへ完全移籍を果たした。新天地でも正守護神を務め、ここまで公式戦14試合に出場。プレミアリーグだけでなく、今季は欧州サッカー最高峰の舞台であるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）にも参戦し、4試合でゴールマウスを守っている。



今月3日には今大会の優勝候補にも挙げられるバルセロナと対戦し、0－3で敗戦を喫した。その一戦ではブラジル代表FWハフィーニャに2得点を許しており、約1週間半ぶりに同選手との再戦が実現する。鈴木は「非常に強烈な選手だったんですけど、自分がボールを持っている時のプレススピードであったり、点を決められてしまい彼のプレースタイルは記憶に新しいので、警戒しながらプレーしたい」、ブラジル代表の背番号10への注意を口にしている。

ブラジル代表とは、今夏に開催されたFIFAワールドカップ2026・ラウンド32で敗れて以来の対戦となる。今回のブラジル代表には若手選手も多く含まれているなか、鈴木は「チームとしては舞台が違いますけど、親善試合という形でしっかりとトライできるところはあるので、非常に楽しみ」とリベンジを誓った。



さらに、2025年10月に行われた親善試合で2失点、今夏のW杯でも2失点を許していることから、「（失点）0で常に行きたいのは、GKとしても守備陣としてもチームとしてもある部分」と完封への意欲を強調。「限りなくゼロで長い時間いられるように。もちろん失点してしまうこともあるかもしれないですけど、連続（失点）しないという、基礎的なところをしっかりしたい」と語り、約1年ぶりとなる王国撃破へ意気込みを示した。