13日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』のブラジル代表戦を翌日に控えた日本代表の菅原由勢（カリアリ）が、今回の活動が最後の戦いとなる森保一監督への想いを語った。

11月はシンガポールへと遠征している日本代表。ブラジル代表とは14日に、パラグアイ代表とは17日に対戦する。

試合を翌日に控えた日本は、トレーニングを30分公開する異例の対応に。その後は非公開となり調整を続けた。

2027年1月に開催予定だったアジアカップが延期となった中、12月30日に予定されていたキリンチャレンジカップ2026も13日に中止が決定。そのため、シンガポールでの2試合が森保監督の下で戦う最後の試合となる。

トレーニング後、取材に応じた菅原は「一番最初に招集してくれたのも森保さんだった」と初招集時のことを回想。菅原は2020年10月に、森保監督の下で日本代表に初招集されそのままデビュー。ここまで25試合に出場しているが、「そこから4枚でやったりとか5枚でやったり。もちろん僕の出場時間に関して言えば出る出ないだったり、招集に関しても選ばれる選ばれないがあった中で、しっかり自分のことを考えながら、代表活動においては向き合ってくれたと思います」と振り返った。

菅原はAZ、サウサンプトン、ブレーメンと3カ国でプレーし、今シーズンはセリエAのカリアリで新たな挑戦に踏み出した。その中で、FIFAワールドカップ2026にも出場。9月・10月の活動には招集されなかったが、この最後の活動で再び招集された。「僕も若かったと思うので、試合に出る出ないがあった時に、納得いかない時ももちろんあった。でも、それでもしっかり見捨てずにというか、長い目で付き合ってくれたというか面倒を見てくださったので、しっかり最後は良い形で終われるように、自分の持っている力を監督の勝利につなげられるようにやりたいなと思います」と、残りの2試合でしっかりと勝利を届けるパフォーマンスを見せたいと意気込みを語った。