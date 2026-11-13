夫に性欲がなく、20年間セックスレス…「もう離婚したい」妻の切実な悩みに江原啓之が送ったアドバイスとは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。11月8日（日）の放送では、結婚26年目を迎え、夫への不満や離婚への迷いを抱える女性からのメッセージに、江原が厳しくも温かい視点で言葉を届けました。＜リスナーからの質問＞結婚26年目になります。4年前から仕事のストレスで不眠と体調不良が続いており、怒りの矛先が夫に向くようになりました。八つ当たりなどはしませんが、「なぜ、この人と結婚したのだろうか……」と考えるようになりました。結婚当初、彼のギャンブル癖があることに不満はあったのですが、優しい人柄に惹かれていたのと、仕事がつらくて結婚を理由に辞められると思い結婚しました。ここ8年くらいはギャンブルをしなくなりましたが、決して経済的には楽ではなかったです。私が9年前に正社員として働き始めて、私の収入が夫の収入に近くなってきてから、結婚したことに後悔し始めてきました。子どもは1人いますが、ここ20年、夫婦関係はほとんどありませんでした。夫の性欲がないことに不満を感じながらも言い出せず、1人で悩んでいました。もう離婚したいのですが、持ち家の名義が夫になっており、家を売却した収入を私に半分はくれないと思います。離婚の話をする勇気がなく、どうしたら良いでしょうか。子どもは大学3年生なのであと1年で社会人になります。自分の気持ちに正直に生きていきたいです。＜江原からの回答＞――相談者のメッセージに対し、江原は、まず体調不良が心理面に与える影響を案じつつ、抱える不満の根底にある問題点を鋭く分析しました。江原：体調不良とかがあるからなんじゃないかしら。健康でないと、やっぱりネガティブな考えになっちゃったりすることもあるじゃない？ 何でもかんでも人のせいにしちゃったり。まさしく、ここにあるのって、自己憐憫・責任転嫁・依存心ですよね。自分たち、好きで結婚したんじゃないの。それでいて、何かこうだ、ああだって。夫婦ってお互い様じゃないの？ それで具体的に「家を売却した収入」って、離婚だって財産は半分ですからね。お互い半分ずつなので、別に離婚したければ、すれば良いのだろうけれども。ただ、私はこの言葉が気になるんですよ。「自分の気持ちに正直に生きていきたいです」って。自分の気持ちに正直に生きていきたいという言葉って、何かきれいなようだけど、「我儘（わがまま）は、我儘のままで生きていく」という意味？「私は自分の身勝手なままに生きていきたいです」って言っているみたいに捉えられますよね。これはね、相談者さんだけではなくて、世の中の人みんなに言えることだけど、この「自分の気持ちに正直に生きていきたい」というのがね、「その自分の気持ちというのは正しいの？」って思うの、私はいつも。みんな我儘ですよ、全員。だから、その我儘ということを理解し、受け止めて生きていってほしいの。何かのせいにして生きていってほしくないということなんですよ。――「自分の気持ちに正直に」という言葉に隠された本質を見つめ直すよう、江原はさらに語りかけます。江原：ここに書かれている「自分の気持ちに正直に生きていきたいです」って、「私はずっと我慢をしていて、違う生き方をしたい」と。でも、自分で選んできた道ですよ？ だから、「駄目は駄目なりの気持ちで生きていきたいんです」とか言うんだったら、まだ分かる。この言い方が美辞麗句で、本質を見られないというのは良くないなと、私は思っちゃうんですよ。みんな我儘よ。「私は我儘で、我儘に生きていきたいです！」って言うんだったら、「ご自由に」って。世の中の人って、みんなそうだと思う。だから、我儘を我儘と承知して選ぶのかどうか。だって、自分が歩んできた道は全部自分が決めてきたことなの。だから、それに不満を思うのは自分の我儘じゃない？「すべて私の責任だ」「もうすべて自分が悪いんだから、でも自分の中でもう一遍切り替えます！」って背負って言うなら分かる。それで、この先の安泰までも望んで、「そこがないと新しい道に行けないな」というのは、ちょっと違くない？ 何があったって1人でやっていきたいなら、それで良いと思うの。あっぱれだと思うの。――最後に、相談者が抱える疲労に思いを馳せ、現状への捉え方について助言を結びました。江原：だから、、相談者さんは疲れているんじゃないかな。「怒りの矛先が夫に向く」って言うんだけれど、向けられる人がいて良かったねぇ。そこを理解していただけたら良いと思います。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子