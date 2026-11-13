「2,000円で買ったギターですべてが変わった」Wienners玉屋2060％が語る音楽人生のはじまり

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストを迎え、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送では、銀河系パンクバンド・Wiennersの玉屋2060％(Vo/Gt)さんとYUURI(Vo)さんがゲストに登場。初めて買ったギターの思い出、印象的だったインド旅などについて語ってもらいました。

Wiennersは2008年、玉屋2060％を中心に吉祥寺弁天通りで結成されたバンドです。メンバーは玉屋2060％（Vo/Gt）、YUURI（Vo）、∴560∵（Ba/Cho）の3人。予測不可能な展開と、奇想天外でキャッチーなメロディー、そして人懐っこい男女ツインボーカルを武器に、唯一無二の音楽性を確立。子どもから大人まで、聴く人すべての喜怒哀楽を電撃的に刺激する「銀河系パンクバンド」として活動しています。

◆東京暮らしがスタートした新メンバー

こっちのけんと：玉屋2060％さんは、でんぱ組.incをはじめ、さまざまなアーティストへの楽曲の提供でも知られております。昨年アイドルグループのCANDY TUNEに提供した「倍倍FIGHT!」が大ヒット。売れっ子作曲家でもあります。そんなWiennersのみなさんの人生には一体どんな瞬間があったのでしょうか。というわけで、玉屋2060％さんとYUURIさんをお迎えしております。こんにちは！

玉屋2060％：よろしくお願いします！

こっちのけんと：玉屋さんとも初めましてですし、新メンバーのYUURIさんにも来ていただきました。新メンバーとして入って何カ月とかですか？

YUURI：ちょうど半年ぐらいですね。

玉屋2060％：東京に出てきて半年だもんね。なので駅もわからないし、収録もわからない、何もわからないところからのスタートだったんですよね。

こっちのけんと：そのあたりも気になるなあ。番組ではゲストの方の人生が変わった瞬間、モーメントを伺っていくんですけども、今週は玉屋2060％さんのお話を伺えたらと思っております。その前に、YUURIさんのお話をみなさんに聞いてもらいたくて。YouTubeに初めてライブに出た際の映像があって、そちらを拝見したんですけども、初めてとは思えないぐらいカッコよかったです！

YUURI：よかったです～！

玉屋2060％：よかったねえ。けんとさんに言ってもらえるなんてね。

こっちのけんと：親目線じゃないですか、完全に（笑）。

◆2,000円のギターから始まった音楽人生

こっちのけんと：それでは、玉屋2060％さんの人生1つ目のモーメントは？

玉屋2060％：「1999年 人生を決めた2,000円のギター」です！

こっちのけんと：安すぎませんか!?

玉屋2060％：ちゃんとしたギターなんですよ。（買ったのは）中学生のときだったんですけど、もともとはずっとサッカー少年だったんです。そこからだんだんと音楽に興味を持ち始めて。そうなると、やっぱりエレキギターが欲しいじゃないですか。

こっちのけんと：最初は触れてみたいっすよね。

玉屋2060％：だけどお小遣いのなかでは買えなくって。向かいに住んでいたご夫婦と仲がよかったんですけど、ご主人のほうが、エレキギターを持っていて。僕がずっと「ギター欲しい」って言ってるのを見て、「売ってあげるよ」と。

こっちのけんと：おお～！

玉屋2060％：優しいなと思ったのが、「あげるよ」じゃなかったんですよね。ちゃんと価値をつけて、2,000円という中学生の俺でも買えるような値段で売ってくれて。それですべてが本当に変わっていった感じです。

こっちのけんと：そこから音楽はカバーとか？

玉屋2060％：最初はコピーとかしてたんですけど、まず覚えるのが面倒くさいじゃないですか。コードを一通り覚えたら、覚えるのが面倒くさいから、曲を自分で作ってました。

こっちのけんと：最初っから!? めちゃくちゃすごいのか、極度のめんどくさがり屋なのか、どっちなんだろう（笑）。

玉屋2060％：あ、後者です（笑）。

こっちのけんと：作詞もやっていたんですか？

玉屋2060％：やってましたね。でも、本当に遊び程度っていうか。当時は録音できる機械もないんで、ラジカセで。

こっちのけんと：え！

玉屋2060％：まずドラムを録音するんですよ。でもドラムもないんで、ダンボールを、スネアとキックみたいに「ズン・タン・ズズ・タン」みたいなのを作りました（笑）。それをコンポから流して、次にベースを録音して。

こっちのけんと：まず外音を録るんですね（笑）。

玉屋2060％：最後のほうに歌を録るんですけど、その頃には何回もダビングしているから、ドラムがめっちゃ遠くなっているんですよ（笑）。そんな感じでした。

こっちのけんと：最初のほうの曲作り、なんだか懐かしいです。

◆音楽一家への反発から生まれたロックへの情熱

こっちのけんと：ご両親は音楽をやっていたんですか？

玉屋2060％：はい。でも、もともと両親がやってたんで、音楽が嫌いだったんですよ。母がピアノの先生で、父がトロンボーン奏者なんですよ。

こっちのけんと：ガチな音楽一家ですね！

玉屋2060％：父のコンサートも見に行かされてたんですけど、小学生の頃ってそういうのってちょっと嫌じゃないですか。

こっちのけんと：思春期がありますよね。

玉屋2060％：嫌だってなってたところで、パンクに出会ったんです。

こっちのけんと：なるほど！ そのギャップで惹かれたわけですね。ギターをもらった頃に聴いていた音楽とかってどんなやつですか？

玉屋2060％：Dragon Ashでガツンときた世代ですね。Dragon Ashでバンドとか、ロック、パンクというものを意識し始めました。当時は「陽はまたのぼりくりかえす」という曲をめちゃくちゃ聴いていました。こんなすごい曲があるんだと思いましたね。

◆3万円とリュックで挑んだインド1人旅

こっちのけんと：続きまして、玉屋2060％さんの人生2つ目のモーメントは？

玉屋2060％：「2006年 3万円で1カ月 初の海外旅行をインド」です！

こっちのけんと：3万円で!?

玉屋2060％：飛行機代は別途です。

こっちのけんと：それでも、3万円で1カ月間をインドに滞在したってことですよね。

玉屋2060％：当時、けっこう物価が安かったんですよね。20歳ぐらいのときに、なぜだか急にインドが気になり始めたんです。

こっちのけんと：自分探ししたい、とかでもなく？

玉屋2060％：じゃなくて、インドっていうのが頭から離れなくなってきて。俗に言う「インドに呼ばれる」みたいな感じですかね。バイトを頑張ったんですけど、早く行きたかったんで、とりあえず3万貯まったからってことで（笑）。

こっちのけんと：まだ早いですって（笑）。実際にインドに行ってみてどうでしたか？

玉屋2060％：めちゃくちゃ楽しかったです！ でも、人生観が変わるってよく言われますけど、そういう感じではなくって。単純にめちゃくちゃ楽しかったんですよね。街とか国とか人のエネルギーがやっぱむちゃくちゃすごかったです。

こっちのけんと：何が違うんですか？

玉屋2060％：とにかく、みんな生きようとするエネルギーがありました。街とか歩いてると客引きはめちゃくちゃいるし、騙してもくる。でも、人々のエネルギーがすごいなって思ったんですよね。

こっちのけんと：まずその値切りから入らないとって言いますよね。

玉屋2060％：そうです。インドでは値段が基本的にないので、全部言い値なんですよね。

こっちのけんと：そもそも、1人旅はよく行ってたんですか？

玉屋2060％：1人旅はインドだけです。このときが初の海外でした。一昨年も1人でインドに2週間ぐらい行ってきたんですけど、そのときもインドに行きたいって気持ちがすごかったんですよね。

こっちのけんと：3万円で1カ月って、最終日はどんな感じだったんですか？

玉屋2060％：それこそ最後のほうはお金が足んなくなって、野宿とかしました。

こっちのけんと：怖っ！野宿道具みたいなのはあったんですか？

玉屋2060％：一応寝袋は持って行ってました。駅のなんか裏のところとか。森で野宿したこともありました。野犬の気配がしてめちゃくちゃ怖かったですね。それこそ、今日背負ってきているリュック1個で行ったんですよ。

こっちのけんと：小っちゃくない（笑）!?

玉屋2060％：これと小ぶりのアコースティックギターだけ持って行きました。

こっちのけんと：想像以上のクレイジーさでめちゃくちゃ面白いです（笑）。

玉屋2060％：ありがとうございます（笑）。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT