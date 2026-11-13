2026年11月14日（土）は開運日！「大明日」と「辰の日」が重なる週末、運気を味方につける過ごし方とは？【開運カレンダー】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運カレンダー。2026年11月14日（土）は、六曜では「先負（せんぶ）」にあたります。この日は、何事にも明るい兆しがあるとされる吉日「大明日（だいみょうにち）」と、龍にちなんだ「辰の日」が重なります。暦の意味や、週末を気持ちよく過ごすためのヒントを紹介します。●六曜：先負●吉日：大明日●辰の日●一粒万倍日：該当なし●天赦日：該当なし●不成就日：該当なし●三隣亡：該当なし11月14日は「大明日（だいみょうにち）」にあたります。大明日は、天地が開け、太陽の光が隅々まで照らすという意味を持つ吉日です。太陽の恵みを受けられる日とされ、旅行や引っ越し、移転、建築など、場所を移したり、新しい環境に関わったりすることによいと伝えられています。また、さまざまな祝い事にも縁起がよいとされており、何かを始める際の後押しとして意識されることもあります。せっかくの週末。いつもより少し遠くへ出かけたり、気になっていたお店に足を運んだりするのもよさそうです。大きな予定がなくても、近所を散歩して新しい発見を探すなど、普段とは違う行動を取り入れてみてはいかがでしょうか。この日は、十二支の「辰」にあたる「辰の日」でもあります。辰は、十二支のなかで唯一、伝説上の生き物である龍を表しています。龍は古くから、力強さや成功、発展などの象徴として親しまれてきました。そのため、辰の日は、物事の成長や発展を願う際に意識されることがあります。新しい目標を立てたり、これまで続けてきたことを振り返ったりするのにもよい機会です。仕事や趣味、勉強など、少しずつ取り組んできたことがある人は、これからの目標を改めて考えてみるのもよいでしょう。なお、辰の日は12日に1度巡ってくる干支の日で、一粒万倍日や天赦日とは異なります。龍にちなんだ縁起を楽しみながら、前向きな気持ちで過ごすためのきっかけにしてみてください。六曜では「先負（せんぶ・せんまけ）」にあたります。先負は、「先んずれば即ち負ける」という意味を持つ日です。一般的には、午前中は凶、午後は吉とされ、急いで物事を進めるよりも、落ち着いて行動することがよいとされています。大切な予定や用事がある場合は、可能であれば午後に設定するのも一案です。また、何かを決めるときも、焦って結論を出すのではなく、一度立ち止まって考えることを意識してみましょう。ただし、先負だからといって午前中の行動をすべて控える必要はありません。日常の予定は普段どおりにこなしながら、慌てず、自分のペースを大切にすることがポイントです。2026年11月14日（土）は、大明日と辰の日が重なる一日。六曜は先負のため、午前中はゆったりと過ごし、午後から行動することを意識してみるのもよさそうです。大明日の意味にちなんで、気になっていた場所へ出かけてみたり、辰の日にちなんで新しい目標を考えてみたり。いつもの週末に小さな変化を加えることで、気持ちも前向きになるかもしれません。暦の吉凶は、古くから伝わる考え方の一つです。必要以上に気にしすぎず、毎日を心地よく過ごすためのヒントとして取り入れてみてはいかがでしょうか。