歯磨きで認知症や糖尿病を防ぐ？ 口腔ケアが全身を守る「口腔—全身連関」の最前線

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、歯周病菌が糖尿病や認知症のリスクを高めるという「口腔—全身連関」の新常識に注目。ジェクスが国内の大学・医療機関とタッグを組み、「L8020乳酸菌」によるセルフケアで全身疾患や合併症を防ぐ最新の臨床研究プロジェクトについてお届けします。ジェクス株式会社は、広島大学や京都大学をはじめとする国内医療・研究機関と連携し、「L8020乳酸菌」製品（歯磨きジェルやマウスウォッシュなど）を用いたセルフケア介入の臨床研究プロジェクト（計6件）を支援しています。近年、口腔内環境が全身の健康と深く関わる「口腔—全身連関」が注目されており、歯周病菌などの悪玉菌は糖尿病や動脈硬化、認知症といった多くの全身疾患のリスク因子となることが知られています。一方で、従来の周術期口腔ケアは感染症予防が中心であり、口腔環境の改善が術後合併症の抑制や全身疾患のコントロールにどこまで寄与するかは十分に解明されていません。こうした背景のもと、本プロジェクトでは「口腔ケア介入（ポストバイオティクスの活用）」で、日常的な口腔ケア介入の有用性を科学的に検証します。術後合併症の予防や全身疾患の病態改善などを多角的に評価し、その成果を医療現場へ還元することで、患者様のQOL向上と新たな予防医療の確立に貢献していきます。■共同研究先：秋田大学 医学部附属病院 食道外科■研究代表者：佐藤雄亮 病院准教授■実施期間：2023年3月～2027年3月（予定）■目的：食道がん術後肺炎発生率の低下■仮説：食道癌手術を控えた患者に対し、従来の歯科口腔外科的アプローチに加え、手術1週間前から「L8020乳酸菌」製品を用いたセルフケアを実施。口腔内を乳酸菌優位の環境へ整えることで、術後肺炎の発生率を抑制できるかを科学的に検証します。■共同研究先：秋田大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科■研究代表者：脇裕典 教授■実施期間：2026年4月～2028年12月（予定）■目的：2型糖尿病のある人における歯周病と血糖値の改善■仮説：2型糖尿病を併発した歯周病患者において、通常の歯周病治療に加え、歯磨きジェルやマウスウォッシュを用いたセルフケアを継続することで、歯周病の病態改善にとどまらず血糖コントロール（血糖値の指標）も改善するかを検証します。■共同研究先：箕面市立病院 消化器外科■研究代表者：浦川真哉 医師■実施期間：2026年4月～■目的：将来的には、患者さん自身が自宅で続けられる口腔ケアを、単なる感染予防にとどまらず、「がん治療を続けるための支持療法」へ発展させることを目指します。■仮説：胃切除後に生じる腸内環境の「口腔化（口腔内細菌の腸内流入）」に対し、L8020乳酸菌による口腔ケアで口腔内環境を整えることで、栄養状態や筋量の維持につながる可能性があります。これにより、術後の早期回復およびその後の抗がん治療を継続できる身体づくりにつながるか、科学的な解明を目指します。■共同研究先：京都大学医学部附属病院 腫瘍内科■研究代表者：武藤学 教授■実施期間：準備中～2029年3月■目的：抗がん剤の副作用である口腔粘膜炎の改善■仮説：L8020乳酸菌を用いた口腔ケアにより、抗がん薬誘発性口腔粘膜炎の発症予防や重症化抑制が可能かを検証します。併せて、乳酸菌製剤が口腔内細菌叢に与える影響についても検討します。■共同研究先：広島大学大学院医系科学研究科 口腔外科学■研究代表者：相川友直 教授■実施期間：準備中～2028年3月■目的：顎矯正手術後の手術部位感染予防■仮説：顎矯正（がくきょうせい）手術を受ける患者の周術期において、L8020乳酸菌発酵エキスを配合した歯磨き剤や洗口液を使用することで、口腔内細菌叢（こうくうないさいきんそう）の環境を整え、手術部位感染（SSI）の発生率を抑制できるかを科学的に検証します。■共同研究先：秋田県立循環器・脳脊髄センター物忘れ診療科■研究代表者：大田秀隆 部長■実施期間：準備中～2029年3月■目的：認知症患者のMMSEおよび血液バイオマーカーの評価の改善■仮説：65歳以上の認知症患者に対し、L8020乳酸菌成分配合の歯磨きジェルやマウスウォッシュを用いた日常的な口腔ケア介入を実施。口腔内細菌叢を整えて歯周病を抑制することで、全身の慢性炎症や脳内神経炎症、タウタンパク質の蓄積を抑え、MMSEスコアをはじめとする認知機能の低下を抑制（維持・改善）できるかを科学的に検証します。L8020乳酸菌は、健康な子どもの口の中から発見されたヒト由来の乳酸菌です。むし歯菌・歯周病菌の発育を阻止する、制菌効果のある乳酸菌の一種で、ヒトの口腔内からむし歯菌と４種類の歯周病菌を効果的に減らし、口腔内環境を健康に保ちます。そんなL8020乳酸菌ですが、正式名称は「ラクトバチルスラムノーザスKO3株」という菌種。L8020乳酸菌は80歳になっても自分の歯を20本以上保ってほしいという思いを込めてL8020乳酸菌と名付けられました。ジンジバリス菌に代表される歯周病菌は全身疾患の助長因子となることが知られています。歯周病菌やその毒素によって２型の糖尿病、動脈硬化症、関節リウマチ、非アルコール性肝炎などが悪化することが知られていますし、最近ではアルツハイマー型認知症が進行することもエビデンスとして出されています。口内の悪玉菌がむし歯や歯周病だけでなく、多くの全身疾患と関わっており、日頃から口腔内の悪玉菌を減らし善玉菌が優位な状態を作っていくことは、健康な生活には欠かせないことなのです。口内フローラの改善に、L8020乳酸菌は有効と考えられるため、L8020乳酸菌を使って、日々のオーラルケアを行うことをお勧めしています。