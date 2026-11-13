絵本作家ドクター・スースの代表作"The Cat in the Hat"をワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・アニメーションがアニメーション映画化した『キャット・イン・ザ・ハット』（2026年12月25日公開 配給：東和ピクチャーズ）の主人公"キャット"の日本語吹き替えを宮野真守が担当することになった。この発表にあわせ、日本語吹き替え版の予告編が公開となっている。

『キャット・イン・ザ・ハット』は、絵本作家ドクター・スースの代表作"The Cat in the Hat"をワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・アニメーションがアニメーション映画化した作品。いたずら、魔法、そして大騒ぎ――。世界をカラフルにするネコ"キャット・イン・ザ・ハット"と、不思議な仲間"モジャTHING"たちが巻き起こす、笑いと驚きに満ちた奇想天外な大冒険が、このクリスマスに開幕する。

この度、世界をハチャメチャに塗り替える不思議な主人公のネコ"キャット"役に、宮野真守が決定。圧倒的な表現力で数々の人気キャラクターに命を吹き込んできた宮野が、本作では自由奔放で予測不能、何をしでかすかわからない"やりすぎ"なネコを演じる。

さらに、キャットを演じる宮野から、本作への思いや役づくりについて語るコメントも到着した。今回、宮野が特に共感したのは、キャットが持つ「人を楽しませたい」、そして「自分自身も楽しみたい」というエンターテイナーとしての姿勢。自身もライブなどを通じて観客を楽しませてきた宮野は、自分自身が楽しむことの大切さと、相手のことを考える姿勢にキャットとの共通点を感じたという。さらに、久しぶりに挑んだハイテンションな役への意気込みや、キャットが生きる世界ならではの自然なテンションを大切にした役づくり、そして笑いの先にある家族の温かさについても語ってくれた。

キャットとともに、奇想天外な冒険を繰り広げる個性豊かなキャラクターたちにも、豪華声優陣が集結した。新しい街への引っ越しをきっかけに孤独を抱える少女ギャビー役に種﨑敦美、その弟セバスチャン役に坪井陸、ギャビーたちが飼う金魚のワッフルズ役に森田順平、姉弟を支える母カルメン役に本田貴子が決定。さらに、キャットの親友シェリー役を沢城みゆき、キャットと同じ職場で働くインターンのギャリー役を落合福嗣、キャットの上司であるフーガブーム役を楠見尚己が務める。第一線で活躍する実力派声優陣が、それぞれ個性豊かなキャラクターに命を吹き込み、ドクター・スースが生み出した奇想天外な世界を、日本語吹替版ならではの楽しさで彩る。

あわせて、日本語吹替版予告映像も公開となった。映像は、青く大きな髪が目を引く個性豊かなモジャTHINGたちが登場し、「世界をカラフルにするネコがやってくる！」という印象的なコピーとともに幕を開ける。新しい街へと引っ越してきたのは、少女ギャビーと弟のセバスチャン、そして2人を支える母カルメン。慣れない新生活のなか、ギャビーは慣れ親しんだ暮らしや友達と離れた寂しさから「うちに戻れない？」とこぼす。そんな彼女たちの前に突如現れたのが、赤と白の縞模様の帽子をかぶった不思議なネコ"キャット"だ。「楽しー！」と登場したキャットは、持ち前の自由奔放さと底抜けの陽気さでギャビーたちの日常に飛び込み、たちまち予測不能な大騒動を巻き起こしていく。

映像中盤では、キャットが持つ不思議な道具の数々も登場する。時を巻き戻すことができる「モトドーラー」をはじめ、魔法のような仕掛けを次々と繰り出し、壊れたものを元通りにしたかと思えば、空飛ぶソファに乗って大空へ飛び立つ。モジャTHINGたちも加わり、家の中はあっという間に大混乱。思わず笑ってしまうコミカルな場面も満載で、宮野が演じるキャットの自由奔放な振る舞いと、豪華声優陣による賑やかな掛け合いにも注目だ。

そして後半では、舞台がカラフルで摩訶不思議な異世界へと移り、冒険はさらにスケールアップしていく。かつてギャビーが暮らしていた街や、美しい大海原など、さまざまな世界を縦横無尽に駆け巡る一行。その行く手には、巨大なモンスターも立ちはだかり、迫力満点の展開が次々と繰り広げられる。奇想天外な仕掛けや予測不能なアクションが入り乱れ、まさに何でもありの大冒険だ。一方で、新しい暮らしの中で大切なものを失ったように感じていたギャビーたちが、キャットとの冒険を通じて、本当に大切なものを見つめ直していく物語の一端もうかがえる。