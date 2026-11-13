マンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスは、同クラブからの2度目の契約延長オファーを拒否したようだ。13日、イギリスメディア『BBC』が報じている。

現在32歳のB・フェルナンデスは、2020年1月にスポルティングからマンチェスター・Uへ完全移籍で加入。ここまで公式戦通算341試合出場113ゴール111アシストを記録し、昨シーズンはプレミアリーグ記録となる21アシストをマークし、年間MVPに輝いた。

現行契約は2027年6月30日までとなっており、1年間の延長オプションが付帯しているものの、今後の去就に大きな注目が集まっている。今回の報道で『BBC』は「B・フェルナンデスがクラブからの2度目の契約延長オファーを拒否した」と報道。なお、契約延長オプションはクラブ側が行使できる契約となっており、「、「新契約に合意できなかった場合、クラブは1月1日までに彼の契約を12カ月延長する権利を行使することがほぼ確実」とも伝えられている。

また、同メディアはチームがプレミアリーグで降格圏の18位と苦境に立たされている状況も踏まえ、「クラブ内の混乱ぶりを考えると、事態がすぐに解決する可能性は低い」と指摘。マンチェスター・Uは12日にマイケル・キャリック監督の解任に踏み切り、後任にはアメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督が就く予定とされており、「クラブはポチェッティーノ氏がB・フェルナンデスを説得し、残留を決意させることを期待している」と報じている。

さらに『BBC』のサイモン・ストーン記者は「交渉の駆け引きの中で、1回目、2回目のオファーが拒否されるのはよくあること」と前置きしつつ、「現段階ではクラブ、選手ともに契約延長に慎重になる理由がある」と分析。「タイトル獲得を望むB・フェルナンデスが、ポチェッティーノ氏就任後のクラブの変化を見極めたい」と考えている一方、クラブ側も「同選手のパフォーマンスが昨季と比べて低下している点を懸念しており、長期にわたる高額契約の締結には慎重な姿勢を見せるはずだ」、と自身の見解を述べている。