日本代表は13日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』ブラジル代表戦に向けてシンガポールで練習を行った。

招集メンバー28名全員が練習に参加し、ストレッチやボール回しを終えると、名波浩コーチ主導のもと、ハーフコートでポジション別に分かれてシュートまで持ち込む形を練習した。板倉滉、渡辺剛、町田浩樹、瀬古歩夢のDF4名はセンターバックとして最終ラインでプレーした一方、伊藤洋輝は左サイドに配置され、伊東純也、中村敬斗とともにプレー。右サイドからのクロスに対して、エリア内に進入してシュートにつなげる形を確認した。当初は冒頭15分公開の予定だったが、前日練習としては異例の30分公開となり、以降は非公開練習となった。

森保一監督は公式会見で「（4バックについて）一度やって終わりではなく、今回のシリーズでもやってみて、選手たちが3バックでも4バックでも柔軟に対応できるということを、今回の11月シリーズでも培っていけるように、今日の練習で準備していきたい」とコメント。9・10月の国内4連戦の最終戦となったニュージーランド代表戦に続き、4バックで臨む可能性が出てきた。

また同日には年末に予定されていたキリンチャレンジカップ2026の中止が決定。11月のシンガポール遠征をもって、森保監督は退任する。森保ジャパンとして臨むブラジル戦は、これが4度目で現時点では1勝2敗となっている。森保監督は「本当に難しい試合になると思いますが、我々が勝って対戦成績を五分にできるように」と意気込んだ。

日本対ブラジルの一戦は、シンガポールナショナルスタジアムにて11月14日（土）日本時間19時15分キックオフ。テレビ朝日系列全国ネット生中継、U-NEXTにてライブ配信（無料）見逃し配信される。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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