「自分を貫いた結果そこに行けたから、間違ってなかったんだなって思えた」――。歌手でタレントのあのが、12日配信のTBS Podcast『永野はミスターTBS』(毎週木曜18:00頃配信)にゲスト出演。お笑い芸人・永野との対談で、NHK紅白歌合戦への出場を通じて感じた自身の変化や、音楽活動に対する思いを語った。

あの

「絶対そこにたどり着けないだろうな」と思っていた紅白

番組では、永野があのに対し、過去のNHK紅白歌合戦への出場によって、これまで抱えてきた気持ちが報われたり、世間を見返したような感覚になったりしたのかと質問した。

これにあのは、紅白のような華やかな舞台について、かつては「自分の居場所じゃないな」「音楽やってるけど絶対そこにたどり着けないだろうな」と思っていたことを明かした。

しかし、売れるために自分を変えようとはしなかったという。

「売れたいからって自分を変えたりとか、売れたいから自分の大切な部分を潰したり、キャラクターを変えたりしてなかった」と振り返ったあの。

続けて「自分を貫いた結果そこに行けたから、間違ってなかったんだなって思えた」と語った。

その言葉を聞いた永野は「今感動して」と反応。「めっちゃわかる」と強く共感した。

「よくやったぞ」自分を褒められた瞬間

あのは、仮に自分を変えた結果として紅白の舞台に立っていたら、感じ方はまったく違っていたと思うと説明。

自分を変えずに活動を続けてきたからこそ、「よくやったな」と初めて自分を認められたような感覚があったという。

「ちょっとそういう、曲げなかった自分を許せたっていうか、よくやったぞ」と振り返るあのに、永野は、紅白への出場そのものを目的として音楽活動を続けてきたわけではないのだろうと語りかけた。

さらに永野は、紅白出場という大きな出来事を経験した後も、あのが音楽制作を続けている理由を質問。

すると、あのは「そっからのが、なんならもっともっと曲作りたいみたいになった」と回答した。

楽曲制作についても「曲作ってくださいって言われなくても作ってる時が一番」と説明し、「消化されてくし、浄化されるし、気持ちいい」と、その行為自体が自分にとって大切であることを明かした。

永野も、ネタを考えることや何かを作る行為が心地よいと語り、表現を続けることへの思いを共有していた。