連載：アナログ時代のクルマたち｜Vol. 89 アウディ・スポーツクワトロ

アウディを含む、旧東ドイツを本拠地としていたアウトウニオンが、戦後になって事業を再開したのは、バイエルン州のインゴルシュタットであった。1948年のことである。もっとも、この時点では自動車生産をする工場はなく、自動車生産はデュッセルドルフで行われた。その後、当時のダイムラーベンツがアウトウニオンを買収、しかしすぐに売却し、それを購入したのが当時のフォルクスワーゲンであり、彼らはアウトウニオンの製造をするのではなく、ビートルの生産設備として、インゴルシュタットの工場を買収したのだ。

【画像】ラリーフィールドで真価を発揮した、アウディ・クワトロとスポーツ・クワトロ（写真12点）

しかも、当時VWの社長であったハインツ・ノルドホフは、アウトウニオンが2サイクルエンジン搭載車という認知が世間一般に広がっていたことから、買収後に4サイクルエンジンを搭載して誕生したF103を、アウディ・ブランドで販売したのである。

こうして戦後初のアウディが、1965年に復活する。そこからの歩みは、VW傘下のブランドとして順調に育っていったことで、ご存じの通りである。そしてアウディ・ブランドが、世界のひのき舞台で決定的に有名になるのは、1980年のことである。復活当初のアウディは、非常にコンサバティブなクルマ作りに終始していた。それを変えたのは、ヨルク・ベンジンガーというアウディのシャシーエンジニアであった。彼はVWの軍用車両に使われていた4WDシステムを、アウディの高性能車に応用しようという提案をしたのである。社内でもこの提案が承認され、こうして誕生するのが、アウディ・クワトロである。一部ハンドメイドで作られたクワトロが、その真価を発揮したのは言うまでもなくラリーフィールドであった。1981年のイエンナー・ラリーで正式デビューを果たすと、同年のサンレモ・ラリーでは、ミシェル・ムートンが女性として初めて、WRCでの優勝を飾っている。そして翌1982年には、メーカーチャンピオンに輝くのだ。

とはいえ、オリジナルのクワトロが活躍できたのは1983年まで。台頭してきたレーシングマシンのような、プジョー205ターボ16をはじめとするモデルには太刀打ちできなくなっていた。そこで、彼らは新たにスポーツ・クワトロ（通称ショートワンと呼ばれた）の開発に着手する。アウディ80をベースとして、そのクーペ版のボディを用いていた初期のクワトロとは対照的に、スポーツ・クワトロはBピラーより前はアウディ80がベース。そして後半部はクワトロをベースにしているものの、ホイールベースはアウディ・クワトロよりも320mm短く、ドアは80のものをそのまま流用したが、テールゲートはガラス繊維強化ポリエステル樹脂で作られていた。さらにフェンダー、リアクォーターパネル、ルーフ、ボンネット、フロントおよびリアエプロンは、多層アラミド繊維、エポキシ樹脂、および各種添加剤で構成された素材で、スイスのSeger & Hoffmann社から供給されたものだった。単にホイールベースが短いだけではなく、徹底した軽量化がなされていたのである。

5気筒のエンジンも、それまでとは異なっていた。元々排気量が2144㏄であったクワトロのエンジンは、ターボ係数1.4をかけると、3001.6㏄となり、僅かに3リッターの枠に収まらない。そこで、ボア径を79.5mmから79.3mmへ引き下げ、総排気量を3リッター以下に収まる2986.2㏄へと引き下げたのだ。さらに気筒当たり4バルブのDOHCヘッドを乗せ、エンジンブロックもアルミ製とされた。

限定220台で市販されたこのスポーツ・クワトロの性能は、KKK製のターボチャージャーを装着して、306ps、350Nmというもの。ターボブースト圧は最大で2.04バールを実現していた。

ラリーへの参戦は1984年からで、この年のコルシカ・ラリーでデビュー。同年のコートジボワール・ラリーで、スティグ・ブロンクビストのドライブで初優勝を飾った。しかし、アウディの期待とは裏腹に、ライバルたちはさらに過激なマシンを仕立てて、WRCに投入してきたことにより、アウディもさらなる対策を講じる必要に迫られた。こうして完成するのが、巨大なウィングやスポイラーを装備した、E2と呼ばれたスポーツ・クワトロである。しかし、とどまるところを知らない過激さが、グループB車両の息の根を止める皮肉な結果となり、アウディも1986年をもってWRCから撤退する。

1987年は新たなフィールドとして、アメリカのパイクスピーク・ヒルクライムが選ばれた。といってもパイクスピークではすでに84年、85年とミシェル・ムートンが連続優勝し、86年にもインディ・ドライバーとして名高いボビー・アンサーが、クワトロで勝利していた。そして87年は、ラリーで出場の場を失った同じくグループB車両、プジョー205ターボ16のアリ・ヴァタネンと、E2に進化したヴァルター・ロールのアウディが、ガチンコの勝負をすることになった。結果は7秒の僅差でアウディを操るヴァルター・ロールの勝利。優勝タイム10分47秒85という記録は、フロントエンジン車最速でありこの記録は今も破られていないという。

前述したように、スポーツ・クワトロの生産台数は220台だが、これに加えて4台分の部品が製造されていた。220台の内訳は、トルネードレッド呼ばれるカラーリングが施されたモデルが134台。アルパインホワイトが48台。コペンハーゲンブルーが21台。マラカイトグリーンが15台。ブラックが2台である。

ロッソビアンコ博物館に収蔵されていたのは、僅か15台し作られなかったマラカイトグリーンの1台である。

文：中村孝仁 写真：T. Etoh