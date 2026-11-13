「自宅でお米食べるたびに、本当に二宮くんの顔が浮かびます」――。timeleszの菊池風磨が、8日に放送されたTOKYO FMのラジオ番組『菊池風磨 hours』(毎週日曜11:00～)で、二宮和也に炊飯器を買ってもらったエピソードを披露。購入代金をめぐるやり取りや、二宮への感謝を語った。

二宮和也が炊飯器代を支払い「制作費からも出してない」

二宮和也

番組では、稲刈りを手伝って筋肉痛になったというリスナーからのメールを紹介。幼少期に父方の実家で米作りに触れた思い出を振り返った菊池は、「やっぱりね、ご飯なんですよ、結局」と米への愛着を語った。

さらに、YouTubeの企画で炊飯器を買いに行ったことにも言及。「炊飯器にこだわるっていうのに、やっと着手できた感じがしまして」と話し、動画の視聴を呼びかけた。

その中で明かしたのが、二宮との意外なやり取りだった。

菊池によると、炊飯器は当初、制作費などで購入することも想定していたという。しかし、実際には「その場で、そのまま二宮くんが払ってくださって」と、二宮が代金を負担してくれたことを明かした。

しかも、「制作費からも出してない」と説明。菊池はその後、自ら代金を支払いたいと二宮に連絡したものの、「いいよいいよ」と断られたという。

「お米食べるたびに二宮くんの顔が浮かびます」

思いがけず炊飯器を買ってもらった菊池は、「自宅でお米食べるたびに、本当に二宮くんの顔が浮かびますし、二宮くんの方に『いただきます』って言ってる」と告白。

続けて、「本当にこの場を借りて、もう一度ありがとうございます」と改めて感謝を伝えた。

二宮から贈られた炊飯器を使いながら、日々の食事のたびに感謝を思い出しているという菊池。何気ない買い物の裏側にあった、2人のやり取りを明かした。

番組は、radikoのタイムフリーや各種Podcastサービスでも楽しめると案内されている。