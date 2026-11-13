ジェイク・バグが語る、14年目の原点回帰──孤独と心の傷、「正直な音楽」を求めて

イギリスでインディー・ロックの勢いに陰りが見えていた2010年代前半、弱冠18歳でデビューしたジェイク・バグ（Jake Bugg）は瞬く間に時代の寵児となった。ボブ・ディランを想起させるフォークサウンドに乗せ、地元ノッティンガムの閉塞感とそこからの脱出願望をポップなメロディで歌い上げた1stアルバム『Jake Bugg』は、シーンの停滞を尻目に、そのオーセンティックな魅力によって世界で累計100万枚以上の大ヒットを記録した。それから14年、さまざまな紆余曲折を経て送り出す7作目が『Alamo』である。

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名匠リック・ルービンをプロデュースに迎えてロック色を強めた2作目『Shangri La』、ほぼすべてを一人で作り上げ、ラップにも挑戦した3作目『On My One』、ナッシュビル録音でルーツ色を強めた4作目『Hearts That Strain』、一転してポップなプロダクションに挑戦した5作目『Saturday Night, Sunday Morning』、そしてストレートなバンドサウンドに回帰し、社会的なテーマを客観的な視点から歌った6作目『A Modern Day Distraction』。アルバムごとに異なるサウンドやテーマを追求してきたジェイクだが、今回の『Alamo』では初期を彷彿とさせるシンプルなフォークやカントリーへと立ち戻っている。ただし、その歌詞は初期の作品以上に暗く、内省的だ。そこでは、幼少期から抱えてきた心の傷、他人への不信感、失われた人間関係など、それまで目を背けてきた自分自身の問題が赤裸々に歌われている。

アルバム・タイトルの『Alamo』は、1836年にテキサス独立派がメキシコ軍の包囲に耐えながらも、最後には敗れた「アラモの戦い」に由来する。ジェイクはこの戦いに、報われない愛情を求めてあがく姿や、孤立やトラウマに苦しみながらも、どうにか生き抜こうとする人間の姿を重ね合わせた。終盤の「Day By Day」で歌われるのは、人生の重圧に押し潰されそうになりながらも、一日ずつ前へ進もうとする姿勢。そして最後の「Everywhere I Go」では、どこへ逃げようとも過去の傷は自分についてまわるという現実を受け入れている。

このアルバムでは、ボブ・ディランやジョニー・キャッシュなどにインスパイアされた音を鳴らしながらも、人生経験を積み、30代を迎えた今だからこそ紡げる言葉で、自分自身の内面と向き合っている。原点回帰と成熟が交差した地点に、この『Alamo』という作品は存在している。

―『Alamo』は、装飾をそぎ落としたシンプルなフォークやカントリー、ロックンロールに回帰しているという点では、初期の作品を思い出させます。と同時に、とてもパーソナルで内省的な印象も受けました。あなた自身としては、どのような作品を目指していたのでしょうか？

ジェイク：正直に言うと、最初からこういうアルバムを作ろうと思っていたわけじゃないんだ。意識してそう決めたわけではなくて。親しい友人のジミー・ホガースや、同じく友人のスティーヴ・マキューアンと一緒に曲を書いていたら、だんだんと、とてもパーソナルなアルバムになっていったんだ。だから、意識して書こうとしていたものではないけれど、たぶん、ずっと自分の中にあったものなんだと思う。それを書くのにふさわしいタイミングが来るのを待っていたんじゃないかな。

―音楽性に関しては、自分自身でも初期に近いと思っていますか？

ジェイク：うん、初期の作品に近いと思う。子供の頃に聴いて育って、すごく好きだった音楽に近いんだと思うよ。ただ、一人の人間としては、当時とはずいぶん違う自分になったとも感じていて。でも、聴いてくれる人たちも気に入ってくれている、あの初期のサウンドに戻れるのはうれしいことだね。

「感情を伝える」ことの大切さ──原点にある音楽への回帰

―デビュー当初のあなたのことを知らない若い読者もいると思うので、当時、どんな音楽やアーティストに影響を受けていたのか、改めて教えていただけますか？

ジェイク：僕は子供の頃、シンガーソングライターの音楽をたくさん聴いていたんだ。ジョニー・キャッシュ、ニール・ヤング、レナード・コーエンとか。楽器を手に座って、物語を語るような人たちだね。僕が大好きなアーティストたちも、必ずしも最高の歌い手やミュージシャン、ギタリストというわけではないかもしれない。でも、まだ若かった頃、かなり早い段階で気づいたことがある。彼らが本当に優れているのは、感情をすごく鮮やかに伝えることなんだ。聴く側がその気持ちを実感できて、理解できるような形でね。そういうところを、ずっと尊敬してきたんだ。

―今回、そういったアーティストたちの作品を改めて聴き返しましたか？ それとも、自分の中にずっと染みついているものが、自然と出てきたのでしょうか？

ジェイク：子供の頃から聴いてきた人たちの音楽には、わざわざ戻るっていう感覚はないね。そもそも、今もいつも聴いているから。ただ、若い頃の自分を考えると、自分の気持ちや、人生全般のこと、経験してきたことを言葉にするのは、苦手だったかもしれない。年齢を重ねるにつれて、そういうことについて、もう少し心を開いて、正直であろうとしてきたんだと思う。僕が好きなレコードの中にも、アーティストが一人の人間として自分をさらけ出して、その弱さにまで触れさせてくれるような作品がある。ある音楽を聴いて、生々しい感情を受け取れるのは、そうやって自分を開いてくれるからなんじゃないかな。

―自分に正直であることや、弱さをさらけ出すという点で、特に影響を受けた作品はありますか？

ジェイク：いい質問だね。すぐには思い浮かばないけど……ニック・ドレイクの『Pink Moon』は素晴らしいアルバムだと思う。あの音楽の中には、今話していたような孤立や、自分の弱さをさらけ出している感覚がある。これも、一人の人間とその楽器だけなんだけど、あのアルバムからは本当に痛みが伝わってくる。音からそういうものを受け取れるなんて、音楽はすごいよね。それに、いつも興味を惹かれるのは、人生のある瞬間を音楽に閉じ込めて、その瞬間を記録として永遠に残せるということなんだ。どれほど古い音楽であっても、どの世代の人も、そこから何かを受け取ることができる。それが、本物のストーリーテラーの力なんだと思う。そして、やっぱり、感情をそれほど見事に伝えられるアーティストの力なんだよね。

―今作はジミー・ホガースとスティーヴ・マキューアンをソングライティング、演奏、プロデュースに迎えていて、3人で緊密に作り上げたであろうことが伝わってきます。今回、この布陣で制作に臨んだのは、どのような狙いがあったのでしょうか？

ジェイク：ジミー・ホガースとは、僕が17歳くらいの頃からの知り合いだから、もう15年くらいになる。以前にも一緒に曲を作っていたんだけど、残念ながら、そのときに作ったものは僕のアルバムには入らなかったんだ。でも、ジミーとの作業はいつも楽しかったから、今回こうして一緒にアルバムを作れて、本当にうれしいよ。ジミーはスティーヴとも知り合いで、僕とスティーヴなら、うまく一緒にやれるんじゃないかと考えてくれた。実際、その通りだったし、すごく気も合ったんだ。音楽の好みも、好きなアーティストもたくさん共通していて、本当に自然だった。よかったのは、制作のすべての過程が、僕たち3人の間で完結していたこと。そのおかげで、音楽的にも自分たちに正直でいられたし、創作の面でも、やりたいことを自由に追求できたんだ。

―今作の親密なサウンドは、告白的とも言える歌詞の内容と呼応していると感じます。歌詞とサウンドの関係については、どのように考えていましたか？ テーマからサウンドが呼び寄せられた感じだったのでしょうか？

ジェイク：うん。語りたい物語や、伝えたいことがあるときは、そのメッセージや物語が呼吸できるだけの余白を与えることが、すごく大切だと思う。音楽の面でも、プロダクションの面でもね。それは僕たちがとても意識していたことなんだ。何か語りたい物語があるなら、できるだけいい形で伝えたい。そのために音楽の中に余白を残すことで、聴く人が歌詞にもっとじっくり耳を傾けられるようになると思うんだ。今回、僕はピアノを少し、アコースティックギターを少し弾いたくらいで、エレクトリックギターのほとんどは、友人のスティーヴが弾いてくれた。それがすごくよくて、僕はメッセージをどう届けたいかということに、思いきり集中できたんだ。特に「Alamo」や「The Life」ではね。実は「The Life」には、オーケストラのアレンジも用意して、ミュージシャンたちにも演奏してもらっていた。でも、最終的には使わないことにしたんだ。この曲のテーマである、孤立している感覚が損なわれてしまうように感じたから。楽器をどんどん加えていくと、かえってメッセージから注意がそれてしまうことがあると思って。

Photo by Kevin Westenberg

「まだ向き合う段階ではない」──過去の傷と孤独への気づき

―今回のアルバムでは、あなた自身の心の傷や葛藤に向き合っています。そうしたテーマに今、正面から取り組もうと思ったのは、何かきっかけがあったのでしょうか？

ジェイク：年齢を重ねると、もっと若い頃に押し込めていたことを、自然と少しずつ意識するようになるんだと思う。それに、僕はもう15年くらい、休むことなくツアーをして、音楽を作ってきた。だから、一歩引いて、いろんなことを見つめ直す時間をほとんど持てていなかったんだ。でも、そうしようと思うようになったのは、音楽を作る過程そのものに導かれた部分もある。例えば、アルバムに入っている「Everywhere I Go」。ああいうムードや空気感、コードから曲が始まったとき、そこで何か正直で、個人的にも深いことを語らなかったら、もったいないと思ったんだ。せっかくの音楽を無駄にしてしまうように感じて。だから、音楽を作っていくこと自体が、自分の中にある正直な気持ちに触れる手助けをしてくれたんだと思う。

―2024年のThe Guardianのインタビューでは、幼い頃に両親が別れたこと、早くから家庭内で責任を負っていたこと、育った環境がハードで怒りや苛立ちを抱えていたことが明かされています。それもあなたが言う「若い頃に押し込めていたこと」のひとつなのでしょうか？

ジェイク：そのうちのいくつかは、そうだと思う。たぶんね。全部つながっているんだよ。こうした作業のなかでいろんなことに目を向けると、たくさんの記憶が一気によみがえってくるんだ。さっきも言ったように、忘れていたようなことまでね。だから、正面から向き合っているというより、今はそういうことに気づいている段階だね。まだ、向き合う段階にまでは至っていないと思う。この15年間は、本当に目まぐるしい人生だった。ある意味、まるで二つの違う人生みたいに感じるんだ。今はそのことを認めて、それがどういう意味を持つのかを理解しようとしている。そして、その経験を、一人の人間としてよりよく成長していくために生かせないかと考えているところだね。

―「Never Can Tell」は、誰を、何を本当に信じればいいのかわからなくなる気持ちを歌っていますよね。長年音楽業界に身を置いてきたことでの実感なのかとも思ったのですが、実際はどのような経験から生まれた曲なのでしょうか？

ジェイク：これは音楽業界に限ったことじゃないと思う。僕にとっては、人生のあらゆる場面に当てはまることなんだ。そして、それはすごく難しいことでもある。よく感じるのは、何もかも大丈夫にしてくれる、魔法のような答えを求めている人がいるということ。多くの人が、そういうものをいつも探している。それは誰かとの出会いかもしれないし、何かのチャンスかもしれない。何かが現れて、人生をうまくいかせてくれることを望んでいるんだ。でも残念ながら、どんなにそうあってほしいと思っても、人生はそんなふうにはいかない。だからこそ、僕たちは自分自身についても、ほかの人についても、いつもいろんな問いを抱えているんだと思う。そこで大切なのは、人を見て、信用できるかどうかを判断するのもいいけれど、僕たち自身も、自分を知って、自分を信じることを学ばなきゃいけないということなんだ。でも、それもまた、たくさんの問いを生む。答えよりも問いのほうが多くなることだってある。この曲で歌っているのは、そういうことだと思う。とにかく、自分自身を信じるしかないんだ。ときには、自分だけが唯一頼れるものだったりするからね。

―「Everywhere I Go」は、心に傷を負っていることを認めること、そしてそれはいつも自分と共にあり、自分自身を形成している要素のひとつであると受け入れることの重要性を歌っています。こうした理解に行き着いたことは、あなたにとって何らかの解放につながったのでしょうか？

ジェイク：うん。そもそも音楽は、僕にとってずっとそういう存在だったんだ。感情や、それまでに経験してきたことを解き放つためのものだったし、それ自体がセラピーでもあった。さっきも話したけれど、特に若い頃は、自分がどう感じているのかを言葉にすることがすごく難しかった。音楽は、それを自分にとっていちばん心地いいやり方で表現させてくれるものなんだ。そのことは変わっていない。ただ、音楽のなかで、もっと正直であろうとしてきたんだと思う。この曲を書いたときも、確かに何かを手放せたように感じた。少なくとも、そこに何かがあることを認めることはできた。それだけでも、同じくらい自分の助けになることがあると思うんだ。

Photo by Kevin Westenberg

人生という戦場を、一日ずつ生き抜くために

―「Day By Day」は、人生の不安や苦しみを受け止めながら、すぐに劇的な解決を求めるのではなく、一歩ずつ対処していこうという姿勢が歌われています。そして、世界に何らかの良い変化をもたらしたいという願望も表現されています。これは今回のアルバムで自身の内面的な問題に向き合った結果、あなたが見つけたひとつの答えだと考えていいのでしょうか？

ジェイク：うん。もっと広く言えば、誰だって人生に圧倒されてしまうことがあると思うんだ。生きていくうえで求められることもあるし、周りの人が僕たちに寄せる期待もある。人生で一度もストレスを感じたことがない人なんて、探すほうが難しいだろうね。ときには、一日のうちにあれもこれもやらなきゃいけないと思い込んで、やることのリストを全部片づけようとしてしまう。でも、それが必ずしもいちばん健全なやり方だとは思わない。だって、翌朝目を覚ませば、また新しいやることのリストが待っているんだから。それがずっと続いていく。だから、人間として、ときどきは少しアクセルを緩めて、人生をありのままに、もう少し楽しめたらいいと思う。いつもそうしていろと言うわけじゃなく、ときどきでいいんだ。ストレスを感じることに対しては、あまり遠い先のことまで考えずに、その時点で自分が対処できることに取り組むのが大事なんじゃないかな。

―アルバム・タイトルについても聞かせてください。『Alamo』は1836年の「アラモの戦い」に由来していると思いますが、なぜこの言葉を選んだのでしょうか？

ジェイク：タイトル曲の「Alamo」は、たぶん今回のアルバムで最後に書いた曲だったと思う。この曲を書けて、本当によかった。アルバム全体で描こうとしていることが、あの曲とタイトルに凝縮されているように感じたから。人生がまるで戦場のように感じられるときってあるよね？ そんななかで、自分の安全を確保しながら、何とか無事に向こう側へたどり着こうとしているっていう。アルバムのそれぞれの曲も、それぞれのやり方で、同じような物語を語っているんだ。孤立についてであれ、人間関係についてであれ、個人的なトラウマについてであれ、そうしたものをどうにかくぐり抜けていこうとしている。だから、このアルバム全体を表すタイトルだと思ったんだ。

―今回のアルバムが7作目となりますが、これまでの作品にはいろいろな試行錯誤や紆余曲折があったと思います。今振り返ってみて、自分自身のキャリアの歩み、音楽的な変遷については、どのように捉えていますか？

ジェイク：ほかのアーティストと同じで、僕にも、自分の作品のなかでよりよくできたと思うものがある。うまくいったときもあれば、そうでもなかったときもある。でも、それでいいんだ。そういうことも、この道のりの一部だから。学んでいく過程の一部なんだよ。僕にとっては、それこそが大切なんだ。僕は、ミュージシャンとしてもソングライターとしても、自分がなれる最高の自分になりたい。そして、自分のために、自分にできる最高の音楽を作りたい。そのなかで気づいたのは、自分のために曲を書いているときに、いちばんいい作品を作れているんじゃないか、ということなんだ。今回も、自分のために書きたい、書かなきゃいけないと感じたアルバムだった。1stアルバムのときと同じようにね。あのときは、誰かのために書いていたわけじゃなかった。僕の音楽を知っている人なんて、まだ誰もいなかったから。

―なるほど。

ジェイク：音楽を作るときに、より個人的で正直であるほど、いいものができる。それがわかってきたんだと思う。逆に、何を書こうかと意識しすぎているときは、自分の力をいちばん発揮できているとは思わない。無意識のなかから自然に流れ出てくるものに任せているときが、いちばんいいんだ。そういうことを、もっと理解して、さらに伸ばしていこうとしているところだね。

―音楽性だけではなく、パーソナルで正直であるという点でも、今作は初期に近い感覚があるということですね。

ジェイク：うん、その通りだよ。特に、前作の『A Modern Day Distraction』と比べると、そうだと思う。あのアルバムは、外側から社会的な問題や、いろんな場所で人々に影響を与えていることを見つめる視点で書いた作品だった。それまでの作品では、そういうことについてある程度時間をかけて歌ってきたし、多少なりとも扱うことができたと感じていた。だから、そろそろもう一度、すごくパーソナルなところに戻る時期だったのかもしれない。それに、1stアルバムの多くの曲に、聴いてくれる人たちがつながりを感じてくれていることもわかっている。だから、もう少しそこに戻ってみたかったんだ。好奇心もあったしね。自分はどこまで深く掘り下げられるんだろう、どこまで正直になれるんだろう、っていう。自分でもわからなかったから、探ってみる価値はあると思ったんだよ。

ジェイク・バグ（Jake Bugg）

『Alamo』

11月13日リリース

配信・購入リンク：https://30tgrs.ffm.to/alamo

1. When The Night

2. Never Can Tell

3. Alamo

4. The Life

5. Trapped In A Cage

6. Ten Stories High

7. Tall Poppies

8. Drop In The Water

9. Cloud In The Sky

10. Day By Day

11. Everywhere I Go