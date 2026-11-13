今日の運勢 11月14日（土）「12星座占いランキング」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年11月14日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月14日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？金星と水星の逆行が終了し、愛や自己表現がスムーズに輝き出す最高の一日です。趣味やクリエイティブな活動など、心が純粋にときめくことに時間を使ってみましょう。素直な笑顔で楽しむ姿が、さらなる幸運を引き寄せてくれます。金星と水星が順行へと戻り、これまで温めてきた思いを自分らしく打ち出せる日です。心の迷いが晴れて思考もクリアになるため、直感を信じて新しい一歩を踏み出してみましょう。堂々とした振る舞いが素敵なチャンスを呼び込みます。逆行していた金星と水星が順行に戻り、未来に向けた視野が大きく開けていく日です。気になっていた専門分野の学びを深めたり、新しい知識に目を向けてみたりしましょう。前向きな探求心が、あなたの可能性を豊かに広げてくれますよ。金星と水星の逆行が終了し、大切な人との関係や対話に心地よい追い風が吹く日です。これまで伝えそびれていた感謝や思いやりを、素直な言葉で届けてみましょう。小さなすれ違いが解消され、温かな信頼関係がより一層深まります。金星と水星の逆行が終わり、停滞していた連絡やコミュニケーションが活発に動き出す日です。友人との会話を楽しんだり、気になっていた場所へ軽やかに出かけてみたりしましょう。何気ないやり取りの中から、嬉しいヒントが見つかりそうです。金星と水星が順行に戻る影響で、同じ志を持つ仲間たちとの絆がスムーズにつながる日です。友人たちと将来の夢や楽しい計画について、明るく語り合ってみましょう。共感し合える温かいネットワークが、あなたの背中を優しく押してくれます。金星と水星の逆行が終了し、お家の中や身近な環境に穏やかな調和が戻ってくる日です。お部屋を片付けたりお気に入りの雑貨を飾ったりして、リラックスできる空間を整えましょう。安心できる居場所で過ごす時間が、明日への活力を養います。逆行していた金星と水星が順行へ転じ、滞っていた計画や目標が着実に前へと進み出す日です。今日やるべき課題や役割に対して、自信を持って誠実に取り組んでみましょう。これまでの地道な努力が認められ、確かな手応えを得られますよ。金星と水星の逆行が終わり、お金の流れや自分自身の価値観がすっきりと整っていく日です。これまで磨いてきたスキルを活かしたり、本当に大切なものに時間を使ってみたりしましょう。おいしい食事など五感を満たすことで運気が安定します。金星と水星の逆行終了とともに、心の奥にあったモヤモヤが優しく浄化されていく日です。一人の静かな時間を確保して、好きな音楽を聴いたりゆっくりお風呂に浸かったりしましょう。心身を休めて内面を整えることで、新しい元気が湧いてきます。金星と水星が順行に戻り、乱れがちだった生活リズムや日常のペースを取り戻せる日です。栄養バランスの良い食事や軽いストレッチを取り入れ、身体を丁寧にいたわってあげましょう。無理をせずコンディションを整えることで調子が上向きます。金星と水星の逆行が終了し、周囲の人との深い信頼関係が改めて結び直される日です。一人で抱え込まずに、困ったときは信頼できる人の優しさやサポートを素直に受け取りましょう。感謝の気持ちを伝えることで、心が温かく解きほぐされます。これまで立ち止まって考えていたことや、思うように進まなかった出来事も、決して無駄ではありません。あなたが丁寧に向き合ってきた時間は、これから花開くための大切な準備期間だったのです。天使たちは、新しい風に乗って歩き出すあなたを温かく祝福しています。澄み切った空を見上げるように心を軽くして、希望に満ちた一歩を踏み出してくださいね。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/