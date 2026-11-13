韓国の法廷ドラマ『グッド・パートナー 2』がU-NEXTで独占見放題配信決定

U-NEXTは、韓国の法廷ドラマ『グッド・パートナー 2』を、2026年11月20日よりU-NEXTオリジナルとして日本初‧本国同時で独占見放題配信する。

『グッド・パートナー 2』は、2024年に韓国で放送された法廷ドラマ『グッド‧パートナー ~離婚のお悩み解決します~』 のシーズン2。今作では、韓国初の離婚専門ローファームを率いる弁護士と新たなパートナーが、家族が別れを選ぶ瞬間に生まれる葛藤と、その先の人生に向き合う。

離婚専門ローファームの代表弁護士チャ・ウンギョン役は、シーズン1に続きチャン・ナラが演じる。チャン・ナラは前作で2024年のSBS演技大賞の大賞を受賞した。今作でも、冷徹かつ鋭く仕事をこなす一方で 、依頼人の離婚後の人生まで気にかける20年目の離婚専門弁護士を演じる。債権回収から民事・刑事まで経験を積んだ中途採用の弁護士カン・ヘソン役には、『ソンジェ背負って走れ』（2024）のキム・ヘユンが新たに加わる。勝訴への執念が強く、離婚案件に情熱を注ぐ人物という役どころだ。さらに、パク・ヘジンがパク・テス役で新たに合流し、チョン・ウノ役のピョ・ジフンも前作から続投する。

先輩と後輩としてではなく、離婚訴訟の相手方として法廷で出会うこととなるチャ・ウンギョンとカン・ヘソン。対立から始まった2人の関係が、やがて最高のパートナーへと変わっていく展開に注目いただきたい。

U-NEXTでは、本作を韓国放送と同日の2026年11月20日23：30より、独占で見放題配信する。以降、毎週金・土曜日に最新話が更新される。