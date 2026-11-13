日本代表を率いる森保一監督が、ブラジル代表戦に向けた意気込みを示した。

いよいよ明日に迫った『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』の日本代表vsブラジル代表。日本代表にとっては1－2で敗れたFIFAワールドカップ2026・ラウンド32のリベンジを期す一戦となる。

森保監督はワールドカップ後に半年契約を締結し、来年1月に予定されていたAFCアジアカップサウジアラビア2027が集大成となるはずだった。しかし、中東情勢の悪化によって大会は約1年延期に。年末に予定されていたキリンチャレンジカップ2026も中止となったため、ブラジル代表戦の3日後に行われるパラグアイ代表戦が森保監督のラストマッチになる見通しだ。

ブラジル代表戦の前日会見に出席した森保監督は「世界の強豪ブラジルと戦えることを楽しみにしています。これまで通り、一戦一戦勝利を目指してチーム一丸となって戦い抜くというところ、そして未来への成長へのチャレンジも考えながら戦いたいと思います」と前置きしつつ、ワールドカップ以来の再戦に向けて次のようにコメントしている。

「ワールドカップではまだまだ違いや差を埋めなければならないという現実を突きつけられましたが、今の立ち位置を冷静に考えながらも、見上げて戦うのではなく、同じ目線で戦うということ。チャンスは必ずあると思いますので、その気持ちを持って戦いながら、我々が世界一になるために何を培っていかなければならないかということを教えてくれる相手だとも思っています。勝利にこだわるところと将来に向けて学びとなる戦いにチャレンジしているところを見ていただければと思います」

在任8年間で残したレガシーについて問われると、「最高の選手が集まって戦う『ベスト・オブ・ベスト』の場だということは今も変わってないと思いますが、選手層として誰が出ても力が変わらず、機能するという部分では、一部の選手だけを指して『ベスト・オブ・ベスト』ではなく、選手層を厚くしながら、より高い頂点を目指してチーム作りをするということをやらせていただけたかなと思います」と口に。その上で、自身4度目のブラジル戦を前に次のように語っている。

「とにかくやはり親善試合の時から勝利にこだわり、勝つ確率を高めてワールドカップの舞台でも自信を持って戦えるように力をつける、戦術的にも力をつけるということは大切だと思います。明日の試合も勝利を目指し、未来に向けて自信を持つということと、さらなる向上心を持てるように戦っていきたいです」

「我々の力をつけるためには、本気のブラジルにどう戦っていけるか、勝利をどうやって勝ち取っていけるかということが大切だと思います。1勝したことで相手の本気を引き出すことができて、ワールドカップで悔しい思いをしましたが、また明日の試合も同様に相手が油断、隙を見せてくれることはないと思います。そこで自分たちが何ができるのかということを、できれば勝って、また未来につなげていければなと思っています」

会見を通して「未来」という言葉を繰り返した森保監督。「理想で言えば、勝って自信をつけるということと、さらなる向上心を持てるということが言えると思います。たとえそうでなくても、今持っている力を余すことなくぶつけることで、ブラジルという世界トップ基準の中で自分たちが何ができて何ができてないのかということが分かり、また未来の成長に向けて全ての経験が生かせるかなとは思っています」と強調した。

注目の一戦は、14日の19時15分キックオフ予定。テレビ朝日系列で地上波生中継されるほか、U-NEXTでの無料配信も予定されている。