赤ちゃん本舗は11月13日から12月3日まで、全国のアカチャンホンポで年に一度のセール「レッドフライデー」を開催する。おもちゃがメーカー希望小売価格から最大50%OFFになるほか、出産準備用品や育児用品などを特別価格で販売する。

レッドフライデーとは

赤ちゃん本舗は11月13日から12月3日まで、全国のアカチャンホンポで「レッドフライデー」を開催する。

「レッドフライデー」は、ブラックフライデーに代わるアカチャンホンポ独自のセール。バイヤーの「赤く」燃えるような気持ちを込めて選んだ商品を特別価格で販売するもので、出産準備用品から子育てに欠かせないアイテムまで幅広く取りそろえる。

おもちゃが最大50%OFF! 育児用品も特別価格に

今回のセールでは、メーカー希望小売価格から50%OFFとなるおもちゃも登場。第1弾・第2弾に続き、第3弾・第4弾でも、バイヤーが選んだ商品を特別価格で販売する。

11月13日→26日

第3弾 11月13日→19日

第4弾 11月20日→26日

また、11月27日からは、今回初となる第5弾の開催も予定している。

オンラインショップでも12月4日まで開催

アカチャンホンポのオンラインショップでは、10月30日10時から12月4日9時59分まで「レッドフライデー」を開催。オンラインショップ限定のセール商品も販売する。

なお、一部商品は数量限定となり、店舗によって取り扱いがない場合や取り寄せとなる場合がある。また、オンラインショップと実店舗では、開催期間や対象商品、価格、ポイントなどの内容が異なる場合がある。

昭島イトーヨーカドー店、ホームズ寝屋川店、池袋東武店、ララガーデン春日部店はセールの対象外となる。