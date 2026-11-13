フジ・メディア・ホールディングス(FMH)は、2026年度中間決算(4～9月)の説明会で、ドラマのシリーズ化によるコンテンツ価値の最大化や、今後の制作投資について説明した。清水賢治社長は、フジテレビ系ドラマ『救命病棟24時』『波うららかに、めおと日和』を挙げ、放送後も配信などで長期的に収益を生み出す「フランチャイズ型IP」の強みを強調。下期以降は、新たに「コンテンツ強化費」を投下する方針も明らかにした。

『踊る大捜査線 N.E.W.』興収は約34億円に

FMHは今年5月に発表したグループビジョンで、「メディアを持つコンテンツカンパニー」への転換を掲げている。

清水社長は、その強みとして「フランチャイズ型IP」と「IP育成エコシステム」を挙げ、前者の成功例として、直近の興行収入が約34億円となった映画『踊る大捜査線 N.E.W.』に言及。新作公開に向けた機運醸成を兼ねた地上波での放送や、FODなどでの配信も好調だったと説明した。

今後のコンテンツの制作・展開計画を示す「パイプライン」については、シリーズ化できるコンテンツの制作力を強みとして強調した。

具体例として挙げたのが、現在放送中の月9ドラマ『救命病棟24時』(毎週月曜21:00～)。1999年にスタートした同シリーズは、今期で第6シリーズを迎えた。

清水社長は、このような作品について「新作を放送すると旧作が配信で視聴され、コンテンツのLTVを向上させることができます」と説明。LTVは顧客生涯価値を意味する言葉だが、ここではコンテンツが長期にわたって生み出す価値を指している。

また、木曜劇場『波うららかに、めおと日和』(毎週木曜22:00～)も、現在第2シリーズを放送中。第1シリーズは放送中だけでなく、終了後も配信で視聴され、DVDの販売も好調だったという。

清水社長は、こうしたシリーズ作品について、長期間にわたって多くのファンに楽しんでもらえるとともに、「さまざまな方法でマネタイズできるのも、フランチャイズの強みです」と述べた。

さらに、ライブエンターテインメント分野では、2027年2月から4年ぶりにシルク・ドゥ・ソレイユの『クーザ』を開催する予定で、コンテンツのラインアップを拡充しながら新たなヒットを目指す方針を示した。

放送・配信・映画を見据えた制作投資へ

質疑応答では、番組制作費の今後の水準について質問が出た。これに対し、「この下期以降は、コンテンツの質をさらに上げ、多角的に展開していくために、『コンテンツ強化費』を投下することを決定した」と回答した。

制作費については、コンテンツの多角展開に伴って収益を回収する方法も増えていると説明。従来のように放送での回収を前提とする「番組制作費」だけでなく、配信や映画などでの回収を前提に投下する「コンテンツ制作費」も含め、長期的な視点で有効活用していく考えを示した。地上波放送の視聴率や広告収入だけで制作投資を判断するのではなく、作品の配信、映画化などを含めた総合的な収益性を重視する方針だ。

映画『ちいかわ』大ヒット 他社IPとの連携も重視

IP事業では、映画『ちいかわ』のヒットも話題に上がった。清水社長は冒頭説明で、『ちいかわ』の映画が11月1日時点で興行収入186.6億円に達したと報告。質疑応答では、原作の魅力を生かしたアニメを、朝の情報番組『めざましテレビ』という伝達力のあるメディアを通じて放送したことも、成功につながったと分析した。

さらに、オリジナルIPの開発には時間がかかる一方、他社が保有するIPでも市場規模が大きければ大きな利益が見込めるとして、有力IPとの連携を引き続き重視する姿勢を示した。

そのためには、「フジテレビと組むことで、IPを大きく成長させる」機能をパートナーに提供できることが重要だと説明。テレビ放送の強みを維持するとともに、企画・制作から展開・収益化までの様々な機能を持つことで、IP保有者から選ばれる企業を目指す考えを明らかにした。

今回の決算説明資料では、フジテレビの「コンテンツ・ビジネス収入」を「放送・メディア収入」より前に表示する形に変更した。この意図については、「メディアを持つコンテンツカンパニー」を目指していることを明確に示すためと説明。将来的にはIPごとの売上高や利益を示し、投資効率を可視化することにも取り組みたいとした。