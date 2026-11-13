「一人で立っていたので、すごく寂しかった」――初めての紅白出場歌手発表会見に、緊張を隠せなかったAyumu Imazu。そんな中、隣にいたAぇ! groupの存在が大きな支えになったという。

13日に行われた『第77回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)の出場歌手発表会見では、楽曲提供で交流のあるKing ＆ Princeとの共演への期待や、デビュー5周年で夢をかなえた思いを語った。

Ayumu Imazu

一人での会見に緊張「歌って踊ることもできないので…」

今年メジャーデビュー5周年を迎えたAyumu Imazu。10月にリリースした「結び」がSNSを中心に大ヒットするなど、躍進を遂げた年に紅白初出場を決めた。

会見冒頭のあいさつでは「初出場、本当にめちゃめちゃ光栄です。ずっと子供の頃から憧れだったステージで、年末すごく楽しみにしております。心を込めて歌おうと思います」と喜びを語った。

初出場決定を知らされたタイミングについて質問されると、「今朝連絡をいただきまして、めちゃめちゃうれしかったです」と回答。

今回、会見に出席した初出場歌手はグループが多く、ソロアーティストとして一人で登壇した心境を聞かれると、「寂しかったですね。一人で立っていたので、すごく寂しかったのもあります」と本音を明かした。

さらに、「結構緊張しておりまして。ステージに立って歌って踊ることで緊張をほぐしてたりするんですけど、今日はどっちもできないので、まだ緊張が続いております」と苦笑いした。

そんなAyumu Imazuにとって心強い存在となったのが、会見で隣に並んでいたAぇ! groupだった。同グループには楽曲提供を行っており、仕事を通じた交流もあることから、「左側にいてくれて心強かったです」と感謝を語った。

また、同じく楽曲提供を通じて縁のあるKing ＆ Princeも今回の紅白に出場することから、「こういった特別な場で、自分も共演者という形で会えることがすごくうれしいです」とコメント。一緒に踊る機会があったらどうかと聞かれると、「最高ですね」と笑顔を見せた。

Aぇ! group

大ヒット曲「結び」の反響に驚き「すごくうれしい」

今年10月にリリースした「結び」は、人と人との縁や愛を描いたラブソング。SNSをきっかけに大きな反響を呼び、ストリーミングチャートでも首位を獲得するなどヒットを記録している。

その反響について、Ayumu Imazuは「まず一番びっくりしているという表現が一番近いと思います」と率直に告白。「この曲自体は完成する前からSNSにデモという形で投稿して、その翌日から本当にすごい反響をいただいていました」と振り返り、「すごくシンプルな、まっすぐ書いたラブソングが、たくさんの人にそれぞれの解釈で共感してもらえて、そういった曲を作れたのがすごくうれしいです」と喜んだ。

また、デビュー5周年に紅白出場が決まったことについては、「節目で初出場させてもらうのもすごくうれしい」とした上で、「去年、紅白を実際に見ていて、絶対いつか立ちたいなと思っていたんですけど、まさかその次の年になるとは正直思っていなかったです」と感慨深げ。

紅白本番に向けて、「皆さんで最高の年末を締めくくるステージを作り上げられたらいいなと思います」と意気込んでいた。

『第77回NHK紅白歌合戦』出場歌手一覧（※11月13日現在）

今年の出場歌手は紅組20組、白組21組の計41組。初出場は紅組が＝LOVE、CUTIE STREETの2組、白組がAyumu Imazu、Aぇ! group、EBiDAN、マカロニえんぴつ、モナキの5組で、計7組となった。また、特別企画として稲葉浩志の出演も発表された。

出場歌手は以下の通り。(カッコ内は出場回数)

【紅組】

ILLIT(3)、Ado(2)、杏里(4)、＝LOVE(初)、石川さゆり(49)、AKB48(14)、きゃりーぱみゅぱみゅ(4)、CUTIE STREET(初)、坂本冬美(38)、高田みづえ(8)、ちゃんみな(2)、天童よしみ(31)、乃木坂46(12)、HANA(2)、FRUITS ZIPPER(2)、MISIA(11)、水森かおり(24)、森山良子(11)、YOASOBI(4)、渡辺美里(2)

【白組】

Ayumu Imazu(初)、Aぇ! group(初)、EBiDAN(初)、&TEAM(2)、King & Prince(7)、サカナクション(3)、純烈(9)、鈴木雅之(7)、SixTONES(5)、TM NETWORK(2)、T.M.Revolution(6)、新浜レオン(3)、Vaundy(4)、BE:FIRST(5)、福山雅治(19)、マカロニえんぴつ(初)、Mrs. GREEN APPLE(4)、M!LK(2)、モナキ(初)、ゆず(15)、L'Arc-en-Ciel(6)

【特別企画】

稲葉浩志