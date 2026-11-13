ヤン・コマサ監督の監禁スリラー『HEEL/ヒール』の奇妙な攻防が勃発する本編映像が公開

ヤン・コマサ監督の監禁スリラー『HEEL/ヒール』（2026年11月27日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）で、監禁犯のクリス（スティーヴン・グレアム）と囚われの身であるトミー（アンソン・ブーン）との間で勃発する奇妙な攻防を捉えた本編映像が公開となった。

『HEEL/ヒール』は、誘拐された不良青年トミーと、彼を"いい子"に更生しようとする不気味な家族をめぐる心理スリラー。

監督は、『聖なる犯罪者』（2019）でアカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされ、現代社会に潜む矛盾と人間の倫理を鋭く描いてきたポーランドの鬼才、ヤン・コマサが務める。

一家の父クリスを演じるのは、『アドレセンス』（2025）のスティーヴン・グレアム。心に傷を抱えた母キャスリンには『To Leslie トゥ・レスリー』（2022）のアンドレア・ライズボロー、トミー役には『1917 命をかけた伝令』（2019）のアンソン・ブーン。さらにプロデューサーには、ポーランド映画界の巨匠イエジー・スコリモフスキと、そして半世紀以上にわたるキャリアで80本以上の作品を手がけ、今月11日に77歳で逝去したことが報じられたジェレミー・トーマスが名を連ねる。

この度、父クリスと囚われの身であるトミー（アンソン・ブーン）との奇妙な攻防が勃発するシーン映像が公開となった。首に鎖で繋がれたトミーは、自分を監禁したクリスに「どうも、巡査」と自暴自棄に声をかける。「とぼけんな、隠す気すら無いだろ」「警官の匂いがプンプンする」「交通違反の取り締まりに飽きて拷問か？」と立て続けに悪態をつくが、クリスは「君のような不良に拷問と言われるとはな」と（自分のことを棚に置いて）呆れ顔。

だが、悪態が効かないとわかり、挑発を諦めたトミーは、今度は懇願に転じる。「ここで解放してくれたら黙っといてやる」と取引を持ちかけ、「密告も報告もしない」「おとなしく立ち去り、すべて忘れる」と約束、「家族も友達も今ごろ死ぬほど心配してる」と解放を迫る。だが、クリスは「問題ない」と一蹴、妻とともに監禁室へテレビを悠然と運び込む。そこに映し出されたのは、かつて破壊行動に明け暮れていた頃のトミーの姿。「落ち着けトミー、じっくり仲良くなろう」と子供をあやすように返すクリス、そんな二人に「頭がおかしい」と吐き捨てるトミー。暗闇の中で目配せを交わすクリスとキャスリン夫妻の異様な余裕が、地下室の不穏さを際立たせるシーンとなっている。

冒頭でトミーが読み耽る（フリをしている）のは、レイ・ブラッドベリの小説『刺青の男』。全身に動く刺青を持つ男を狂言回しに、18の未来の物語が紡がれ、人間の内面に潜む善意や悪意、予測不能な行動―本作にも通じる人間の不可解さを象徴する小道具にも注目していただきたい。