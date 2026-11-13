緊張のあまり、少し言葉を詰まらせた増田彩乃。すると、隣の桜庭遥花がそっとスカートをポンポンと触れ、優しく寄り添った――。

13日に東京・渋谷のNHKで行われた『第77回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)の出場歌手発表会見。初出場を決めたCUTIE STREETのあいさつでは、メンバー同士の温かな関係性が垣間見える一幕があった。

緊張する増田彩乃に桜庭遥花がそっと寄り添う

初出場歌手として紹介されたCUTIE STREET。グループを代表してあいさつした増田は「夢の紅白歌合戦に出場することは、私たちにとって以前からずっと大きな夢だったし、かなえたい目標でした」と喜びを語った。

そして、「こうして夢をかなえて……とっても歴史あるこの番組に出演させていただけること、本当にうれしく光栄に思います」と、緊張のあまり少し言葉が詰まってしまう場面も。

すると、隣に立っていた桜庭が、増田のスカートにそっと手を伸ばし、ポンポンと優しく触れる一幕が。大舞台での緊張を和らげるような、メンバー同士の温かな関係性が垣間見えた。

緊張が和らいだのか、増田は続けて「いつも応援してくださっているファンの方々、そして初めて私たちを見てくださっている方々にも、世代や国境を超えて私たちの“カワイイ”をお届けできるよう、精いっぱいパフォーマンスさせていただきます!」と、しっかり挨拶。桜庭は「頑張ったね」と労うかのように、再びスカートにポンポンと触れた。

出場決定に8人全員が涙「メイクもボロボロ」

メンバーはこの日の朝、グッズ撮影のために集合。そこへ事務所の社長やプロデューサー、スタッフらが突然現れ、紅白初出場を告げられたという。

その瞬間について、川本笑瑠は「みんなすごい“イエーイ!”というよりかは、本当なのかという感じで、ずっと静かに涙を流していました」と回想。増田は「全員泣いてました。メイクもボロボロなので、一からやり直しという感じで(笑)」と、喜びをかみしめた様子を明かした。

『第77回NHK紅白歌合戦』出場歌手一覧（※11月13日現在）

今年の出場歌手は紅組20組、白組21組の計41組。初出場は紅組が＝LOVE、CUTIE STREETの2組、白組がAyumu Imazu、Aぇ! group、EBiDAN、マカロニえんぴつ、モナキの5組で、計7組となった。また、特別企画として稲葉浩志の出演も発表された。

出場歌手は以下の通り。(カッコ内は出場回数)

【紅組】

ILLIT(3)、Ado(2)、杏里(4)、＝LOVE(初)、石川さゆり(49)、AKB48(14)、きゃりーぱみゅぱみゅ(4)、CUTIE STREET(初)、坂本冬美(38)、高田みづえ(8)、ちゃんみな(2)、天童よしみ(31)、乃木坂46(12)、HANA(2)、FRUITS ZIPPER(2)、MISIA(11)、水森かおり(24)、森山良子(11)、YOASOBI(4)、渡辺美里(2)

【白組】

Ayumu Imazu(初)、Aぇ! group(初)、EBiDAN(初)、&TEAM(2)、King & Prince(7)、サカナクション(3)、純烈(9)、鈴木雅之(7)、SixTONES(5)、TM NETWORK(2)、T.M.Revolution(6)、新浜レオン(3)、Vaundy(4)、BE:FIRST(5)、福山雅治(19)、マカロニえんぴつ(初)、Mrs. GREEN APPLE(4)、M!LK(2)、モナキ(初)、ゆず(15)、L'Arc-en-Ciel(6)

【特別企画】

稲葉浩志