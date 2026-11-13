ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、日本代表との再戦に向けた意気込みを口にした。

いよいよ明日に迫った『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』の日本代表vsブラジル代表。日本代表にとっては1－2で敗れたFIFAワールドカップ2026・ラウンド32のリベンジを期す一戦となる。

一方のブラジル代表は次回のワールドカップに向けて世代交代と新戦力の発掘に努めており、ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）やヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）ら常連組に加え、今回は5名が初招集。アンチェロッティ監督は「ワールドカップをもって、ある世代の選手たちのサイクルは一区切りついたと思っている」と前置きした上で、ベテランが抜けたチームについて次のようにコメントしている。

「今は新しい世代の選手たちを育成しており、2028年のコパ・アメリカや2030年のワールドカップを見据えている。新たな若手選手が加わったが、チームには大きなポテンシャルがあると感じている。高い資質と才能を備えた若手選手が揃っていて、パフォーマンスにも満足しているし、自信を持って未来を見据えているよ」

アンチェロッティ監督にとって日本代表との対戦は今回が3度目に。「ワールドカップでも対戦したが、非常に難しい試合だった。明日も厳しい試合になるだろう。日本は攻守の両局面において非常に組織化されている。こうした相手と対戦できることを嬉しく思うよ。親善試合ではるが、チームとして成長し、若い選手たちに経験を積ませるためには、こうした競争の激しい試合が必要だ」と言及しつつ、森保一監督については次のように賛辞を送った。

「彼は代表チームとじっくり向き合い、非常に強力かつ組織的なチームを作り上げた。その仕事ぶりは素晴らしい。世界中のどこであっても、チームを指導し、マネジメントするだけの資質をすべて備えていると思う」

注目の一戦は、14日の19時15分キックオフ予定。テレビ朝日系列で地上波生中継されるほか、U-NEXTでの無料配信も予定されている。