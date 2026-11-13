日本代表は13日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』ブラジル代表戦に向け、シンガポールナショナルスタジアムで公式会見を行った。

森保一監督は「シンガポールで世界の強豪であるブラジル代表と戦えることを楽しみにしています。これから先の未来へのチャレンジも考えながら、チーム一丸となって戦いたい」と意気込みを述べた。

森保ジャパンとしては2022年と2025年の国際親善試合、そしてFIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦で対戦し、1勝2敗となっている。直近のワールドカップでは先制に成功しながらも、後半アディショナルタイムに勝ち越し弾を許し、悔しい形で大会を去ることになった。

選手たちからは「もっと主体的に（伊東純也）」「カウンターの一発で勝つというより、スタッツ的にも互角にやり合えるように（鎌田大地）」と主体性を持ちチャレンジする姿勢を強調している。森保一監督も「相手がボール保持している時に、奪いに行く回数や強度、チームとしてチャレンジしたい。攻撃ではシュート本数、チャンスの数、アグレッシブにゴールに向かってチャレンジしてほしい」と期待を寄せた。

日本対ブラジルの一戦は、シンガポールナショナルスタジアムにて11月14日（土）日本時間19時15分キックオフ。テレビ朝日系列全国ネット生中継、U-NEXTにてライブ配信（無料）見逃し配信される。

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