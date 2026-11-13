歴史サスペンス『ニュルンベルク裁判』の本編映像が公開

第二次世界大戦後、連合国がナチス・ドイツの戦争犯罪を裁くために開廷し、史上初の国際軍 事裁判として歴史に刻まれた＜ニュルンベルク裁判＞。この裁判の舞台裏にあった知られざる攻防について実録を基に描き出した心理サスペンス『ニュルンベルク裁判』（2027年1月15 日公開 配給：カルチュア・パブリッシャーズ）の本編映像が公開となった。

『ニュルンベルク裁判』は、第二次世界大戦後、連合国がナチス・ドイツの戦争犯罪を裁くために開廷した＜ニュルンベルク裁判＞の舞台裏にあった知られざる攻防について実録を基に描き出した心理サスペンス。

ジャック・エル＝ハイ著『ナチスと精神分析官』（KADOKAWA刊）を原作に、『ゾディアック』（2007）や『アメイジング・スパイダーマン』（12）の脚本で知られるジェームズ・ヴァンダービルトが監督と共同脚本を務めた。ナチスのナンバー2であり巨悪の怪物ゲーリングには、『グラディエーター』（2000）でアカデミー賞主演男優賞を受賞したラッセル・クロウ、ゲーリングの精神鑑定を担う精神科医ケリーには、『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）でアカデミー賞主演男優賞を受賞したラミ・マレック、ホロコーストの重罪に国際的な裁きを望む最高裁判事ジャクソンには『ノクターナル・アニマルズ』（16）にてアカデミー賞助演男優賞ノミネートのマイケル・シャノン。

この度公開されたのは、ニュルンベルク裁判に向け、ゲーリングと共に拘束されたナチス主要戦犯たちの姿を捉えた緊迫の本編映像。 まず登場するのは、ドイツ労働戦線のトップを務め、ヒトラーの信奉者として強制労働を指揮したロベルト・ライ（トム・キューン）。パジャマ姿で拘束されたライは、別人を装いながら「私は権力に飢えた連中とは違う」と言い放つ。

続いて姿を現すのは、海軍総司令官として U ボート作戦を率いたカール・デーニッツ元帥（ペーター・ヨルダン）。海上での捕虜殺害を黙認したとされる 彼は、76日間拘束され、正式な逮捕ではなく罪状も明らかにされていないとしてジュネーブ条約違反を主張、釈放を要求する。追及される立場でありながら、太々しいその態度が緊張を走らせる。 さらに、反ユダヤ主義を扇動する新聞を発行していた宣伝担当のユリウス・シュトライヒャー（ディーター・リーズレ）も登場。精神科医であるケリーに対して 「ユダヤ人の職業だ」と発言、根深い思想をむき出しにーー。罪を問われる立場となっても、なお自らの正当性を主張し、決して譲ろうとしない男たち。罪を認めようとしない彼らはこの先一体、何を語るのか――。歴史を揺るがした裁きの幕開けを前に、これから始まる息詰まる対峙を予感させるシーンとなっている。