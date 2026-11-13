「もうむせび泣くぐらい、もうオイオイして」――『NHK紅白歌合戦』への初出場が決まり、感極まって涙を流したというモナキのケンケン。その泣きっぷりをじんが暴露すると、本人は「やってないよ、そこまで」とツッコミを入れた。

13日に行われた『第77回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)の出場歌手発表会見では、4人が喜びと感謝の思いを明かした。

モナキのケンケン

ケンケンが感極まって涙「支えてくださった方々を思い浮かべた」

モナキは、純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースするオーディションを経て結成された、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.の4人組。今年4月にデビューし、わずか約8カ月で紅白初出場を決めた。

出場決定を知らされた際に涙を流したかと質問されたケンケンは「最初に聞いた時に、一番最初に思い浮かんだのが、僕たちモナキを支えてくださったチームモナキのメンバーの方々なんです」と回答。

続けて、「常日頃、毎日一緒にお仕事をしていて、皆さんが頑張ってくださっている姿を知っていたので、そこを思い返すと涙が出てきました」と振り返り、レーベルの担当者も一緒に涙を流していたことを明かした。

すると、じんが「泣いてたというか、もうむせび泣くぐらい、もうオイオイして(笑)」と、ケンケンの泣きっぷりを暴露。ケンケンが「やってないよ、そこまで。出てきただけですよ」とツッコむと、じんは「子犬のように泣いておりました」と重ね、会場の笑いを誘った。

純烈・酒井一圭もLINE通話で大喜び

モナキが紅白初出場を知らされたのは、この日の午前中。Zeppでの追加公演に向けたリハーサルのために集まっていたところ、レーベルのスタッフからサプライズで知らされたという。

その後、酒井にもLINEのビデオ通話で報告。じんは「僕たち4人と酒井さんで、“出られました”っていうので、めちゃくちゃ喜んでいただきました」と振り返る。喜びのあまり酒井の映像がブレるほどだったといい、その興奮ぶりを「躍動感がある」と表現した。

会見冒頭のあいさつでは、おヨネが「今ここに立っているだけでも胸がバクバクしていて、足が震えています」と緊張を告白。「このステージを通して恩返しができるように頑張ります」と意気込んだ。

さらに、15年近く会社員として働いていたサカイJr.は「この紅白歌合戦という歴史のある素敵なステージに立てるとは、本当に夢にも思っていませんでした」と感慨深げ。「人生って何が起きるかわからないし、いつ何歳から何を始めてもいいんだよっていうのを伝えたいです」と、かつての自分へメッセージを送った。

『第77回NHK紅白歌合戦』出場歌手一覧（※11月13日現在）

今年の出場歌手は紅組20組、白組21組の計41組。初出場は紅組が＝LOVE、CUTIE STREETの2組、白組がAyumu Imazu、Aぇ! group、EBiDAN、マカロニえんぴつ、モナキの5組で、計7組となった。また、特別企画として稲葉浩志の出演も発表された。

出場歌手は以下の通り。(カッコ内は出場回数)

【紅組】

ILLIT(3)、Ado(2)、杏里(4)、＝LOVE(初)、石川さゆり(49)、AKB48(14)、きゃりーぱみゅぱみゅ(4)、CUTIE STREET(初)、坂本冬美(38)、高田みづえ(8)、ちゃんみな(2)、天童よしみ(31)、乃木坂46(12)、HANA(2)、FRUITS ZIPPER(2)、MISIA(11)、水森かおり(24)、森山良子(11)、YOASOBI(4)、渡辺美里(2)

【白組】

Ayumu Imazu(初)、Aぇ! group(初)、EBiDAN(初)、&TEAM(2)、King & Prince(7)、サカナクション(3)、純烈(9)、鈴木雅之(7)、SixTONES(5)、TM NETWORK(2)、T.M.Revolution(6)、新浜レオン(3)、Vaundy(4)、BE:FIRST(5)、福山雅治(19)、マカロニえんぴつ(初)、Mrs. GREEN APPLE(4)、M!LK(2)、モナキ(初)、ゆず(15)、L'Arc-en-Ciel(6)

【特別企画】

稲葉浩志