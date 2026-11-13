スターダストプロモーション所属の男性アーティスト集団・EBiDANが13日、都内で行われた『第77回NHK紅白歌合戦』の初出場歌手発表会見に登壇。結成15年での初出場に喜びを語る一方、「嬉しすぎてYES!」というフレーズがメンバーの間で飛び交い、にぎやかな掛け合いを繰り広げた。

紅白初出場の知らせを電話で再現! まさかの展開にツッコミ

EBiDAN

EBiDANは、超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、Sakurashimeji、原因は自分にある。、ONE N' ONLY、BUDDiiS、ICEx、Lienel、iiONDOなど、個性豊かなグループが集まるアーティスト集団。今回、結成15年の節目に初めて紅白歌合戦への出場が決定した。

会見では、初出場を知らされた際の状況について質問が飛んだ。メンバーは今朝知らせを受けたといい、それぞれが別々に報告を受けたため、控室で顔を合わせてもまだ実感が湧かなかったと説明。「こういう会見を受ける中で、本当に紅白歌合戦に出ちゃうんだなっていう実感が湧いてきている」と心境を明かした。

曽野舜太

MiLKの曽野舜太は、MiLKの曲名でもある「好きすぎて滅!」になぞらえ、「嬉しすぎて...」と口にすると、記者がカメラを一斉に構えたことに驚きを見せ、「カメラが一気に向いた!」と笑いながら反応した。

さらに、超特急・リョウガが記者から、紅白出場の知らせを聞いた瞬間に「YES!」という言葉は出なかったのかと問われると、同じく超特急のカイがマネージャー役となり、電話で報告を受けた場面を再現することに。

「EBiDAN、紅白出場決定しました」「えっ? 本当ですか?」とやり取りを披露したものの、期待された「YES!」は飛び出さず。「言ってないです」と告白し、会場の笑いを誘った。

「嬉しすぎてYES!」がメンバー間で連鎖

曽野舜太

その後、各グループの代表者が紅白への意気込みを語る場面では、「YES!」が再び話題に。

Sakurashimejiの代表メンバーは、15年の歩みを振り返りながら「本当にまず嬉しすぎてYES!」と喜びを表現。すると、周囲のメンバーから「初めて聞いた」と声が上がり、思わぬ盛り上がりを見せた。

さらにMilKの曽野からは「もう一発ギャグみたいに使ってください」とツッコミが入ると、本人も「申し訳ないです。後でちゃんと謝ります」と返し、会見ならではの和やかな掛け合いが繰り広げられた。

続くONE N' ONLYのメンバーも「本当にEBiDANとしてこうやって紅白に出させてもらえること、爆裂嬉しすぎてYESですね」と、先ほどのフレーズに便乗。

「全部詰め込みなんですけど」と自ら笑いを交えつつ、「僕らEBiDANって、とにかく元気で明るくて、本当にそのままなんですよ」とグループの魅力をアピールした。

そして「この自分らしさ、人間らしさっていうのを、今回紅白歌合戦で全面に発揮できたら、よりEBiDANの良さが出るんじゃないかなと思う」と意気込んだ。

結成15年の節目に紅白へ「最高の恩返しを」

リョウガ

一方、リョウガは、EBiDANが東京・恵比寿を拠点に活動を重ねてきた歴史に触れ、「こうやって紅白歌合戦という場所にEBiDANとして立てることを本当に誇りに思います」と感慨深げにコメント。

10グループが集結する大舞台に向けて、メンバーからは「日本を元気にします」という力強い宣言も。15年の歩みを経てたどり着いた紅白のステージで、EBiDANならではの個性と一体感を届ける。

『第77回NHK紅白歌合戦』出場歌手一覧（※11月13日現在）

今年の出場歌手は紅組20組、白組21組の計41組。初出場は紅組が＝LOVE、CUTIE STREETの2組、白組がAyumu Imazu、Aぇ! group、EBiDAN、マカロニえんぴつ、モナキの5組で、計7組となった。また、特別企画として稲葉浩志の出演も発表された。

出場歌手は以下の通り。(カッコ内は出場回数)

【紅組】

ILLIT(3)、Ado(2)、杏里(4)、＝LOVE(初)、石川さゆり(49)、AKB48(14)、きゃりーぱみゅぱみゅ(4)、CUTIE STREET(初)、坂本冬美(38)、高田みづえ(8)、ちゃんみな(2)、天童よしみ(31)、乃木坂46(12)、HANA(2)、FRUITS ZIPPER(2)、MISIA(11)、水森かおり(24)、森山良子(11)、YOASOBI(4)、渡辺美里(2)

【白組】

Ayumu Imazu(初)、Aぇ! group(初)、EBiDAN(初)、&TEAM(2)、King & Prince(7)、サカナクション(3)、純烈(9)、鈴木雅之(7)、SixTONES(5)、TM NETWORK(2)、T.M.Revolution(6)、新浜レオン(3)、Vaundy(4)、BE:FIRST(5)、福山雅治(19)、マカロニえんぴつ(初)、Mrs. GREEN APPLE(4)、M!LK(2)、モナキ(初)、ゆず(15)、L'Arc-en-Ciel(6)

【特別企画】

稲葉浩志