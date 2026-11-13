『マルセル＆ムッシュ・パニョル』のシルヴァン・ショメ監督のインタビュー映像が公開

『ベルヴィル・ランデブー』（2002）『イリュージョニスト』（2010）を手掛けたシルヴァン・ショメの最新作『マルセル＆ムッシュ・パニョル』（公開中 配給：クロックワークス）の監督インタビュー映像が公開となった。また、日本公開を記念し、特別なグリーティングカードも到着している。

『マルセル＆ムッシュ・パニョル』は、フランスの国⺠的作家マルセル・パニョルの生涯を綴ったアニメーション。監督は、フランスで100万人突破の大ヒットを記録した『ベルヴィル・ランデブー』や、フランスの喜劇王ジャック・タチの遺稿を脚色した『イリュージョニスト』（2010）などで、アカデミー賞にノミネートされたアニメーション界の巨匠シルヴァン・ショメ。本作は、カンヌ国際映画祭やアヌシー国際アニメーション映画祭に正式出品された。

この度、今年3月に開催された第33回フランス映画祭での来日時に収録されたインタビュー映像が公開となった。映像では、マルセル・パニョルとの出会いを始め、少年を登場させた理由やキャラクターデザインのこだわり、そしてアニメーションの可能性まで、本作に関わる貴重な裏話や制作の秘話などが明かされている。

まず、ショメ監督がマルセル・パニョルに初めて触れたのは、少年時代を描いた自伝的小説「父の大手柄』と出会った10歳の頃。主人公の少年が当時の自分と同じ歳だった事、そしてパリ出身のショメ監督にとって、その時は訪れた事もなかった南仏マルセイユの空気感がエキゾチックに感じられたという。

また、本作でパニョルの人生を描くにあたり、"少年マルセル"の存在は不可欠だったと語る。パニョルは15歳で母を亡くしたにも関わらず、豊かな想像力で周囲の人々や街を愛した彼の創作に対する姿勢は、年齢を重ねた後の作品群にも色濃く息づいていると話した。

そして、キャラクターデザインにおいて何より重視したのは、「過度な誇張を避け、不気味に見せずに、常に上品さを保ち続ける事」。さらに、劇中で歳を重ねていくパニョルの外見の変化を自然に見せる為、極めて繊細なコントロールを重ねたという。

最後に、映画の表現形態としてのアニメーションについては、「実写以上に詩的であり、観る者を子供時代へと連れ戻してくれる力がある」と説明し、アニメは誰の心にも深く根ざしているものであるという持論を語った。

ファンタジーを描きながらも現実的で、ノスタルジックでありながら新鮮さも感じさせる、シルヴァン・ショメ監督の長年培ってきた美学が詰まった本作。その職人技とも言えるこだわりを、是非スクリーンで体感していただきたい。

さらに、日本での公開を記念して、シルヴァン・ショメ監督より日本のファンへ向けた特別なグリーティングカードも到着している。ショメ監督が選んだのは、日本のポスターにも使用されている、本作を象徴する印象的なシーンで、61歳の作家マルセル・パニョルと10歳の自分マルセルが奇跡の対面を果たす場面。机に置かれた照明部分に、ショメ監督自ら"Enjoy the film！"というメッセージと共に、直筆サインも書き添えた、日本だけの特別なグリーティングカードとなっている。

また、美村里江（女優・エッセイスト）と伊藤さとり（映画パーソナリティ・映画評論家）が登壇するトークイベント付き上映が、11月14日（土）に開催される。会場は、ヒューマントラストシネマ渋谷のシアター3で、15：00の回の上映。当日は、予告編上映なしで、トークは上映終了後の16：30頃から35分程度を予定している。通常料金で入場でき、各種割引適用およびムビチケ使用可だが、各種招待券、株主招待券、無料券の使用は不可となっている。