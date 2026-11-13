パーソルキャリアが運営する転職サービス「doda」は11月9日、「ボーナス平均支給額の実態調査」の結果を発表した。20～59歳の正社員1万5,000人を対象に、2026年8月にインターネット調査を実施した。

年間ボーナス平均121.4万円、冬は56.5万円

ボーナスがあると回答した人の年間平均支給額は121.4万円で、前回の120.7万円から7,000円増加した。内訳は冬が56.5万円（前回比2,000円減）、夏が58.4万円（同7,000円増）、その他が6.6万円（同3,000円増）。男性は年間140.0万円、女性は86.8万円だった。

20代は3.8万円減、30代・40代は増加

年代別では、20代の年間平均額は83.0万円と前回から3.8万円減少。50代も140.1万円で3.1万円減少した。一方、30代は109.4万円（2.3万円増）、40代は128.6万円（3.7万円増）だった。全体の平均額が増えていても、すべての年代で増えているわけではない。

年間100万円以上の割合は全体で53.5%。20代は前回から0.4ポイント低下し、年代別で唯一減少した。

年代別の年間ボーナス平均額を2025年と2026年で比較

ボーナスが最も高い職種は「資産運用／投資銀行業務」

職種別の年間平均支給額は、「資産運用／投資銀行業務」が239.3万円で1位。前回18位から首位に上がり、支給額は75.5万円増加した。2位は「MR」の210.9万円、3位は「法務／知的財産／特許」の198.2万円だった。上位2職種は200万円を超えている。

2026年の職種別ボーナス平均支給額ランキング上位10職種

夏のボーナス「不満」は39.7%、満足は28.1%

2026年度の夏のボーナスについて、「非常に不満」「やや不満」と答えた人は計39.7%で、「非常に満足」「やや満足」の計28.1%を11.6ポイント上回った。不満の理由には、支給額そのものへの不満や、自分の成果・貢献が十分に評価されていないと感じることなどが挙げられた。

同調査では、ボーナス制度がある人の39.4%が前回より支給額が増えたと回答し、16.8%が減ったと回答した。金額の増加と満足度は必ずしも一致しないことがうかがえる。