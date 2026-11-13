「今年はばあばの情緒がすごいことになってると思います」――デビュー、朝ドラ出演、そして紅白初出場と、祖母にうれしい知らせを届けてきたAぇ! groupの佐野晶哉。13日に東京・渋谷のNHKで行われた『第77回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)の出場歌手発表会見では、祖母とのエピソードをユーモアたっぷりに語り、初出場への意気込みを明かした。

Aぇ! groupの佐野晶哉

「撮ってください。たくさん撮ってください。なるべく大きく写してください」

会見で佐野はポーズを決めて「どうも、Aぇ! groupです。シャッターチャンスです。撮ってください。たくさん撮ってください。なるべく大きく写してください」と、報道陣に向けて元気いっぱいにあいさつ。

続けて「今日、Aぇ! groupがいつか紅白の大トリを務めるまでのストーリーの1日目が始まりました」と壮大な目標を掲げ、「僕たちはファンの人に支えられて今続けられているような4人のグループなので、そのファンの人たちへの恩返しの一つとして、年末に素敵なプレゼントになればいいなと思います」と感謝を伝えた。

さらに、「ちょっと個人的な話になるんですけども」と切り出した佐野は「何より実家のばあばが、2年前デビューした時に泣いて喜んでくれて、今年の年始に“朝ドラ出るよ”って言った時に泣いて喜んでくれて」と、祖母とのエピソードを披露。

「もうこれ以上喜ばせることないかなと思ったら、年末に紅白。今年はばあばの情緒がすごいことになってると思います」と、次々とうれしい知らせが届く祖母の心境をユーモアたっぷりに表現した。

その上で、「年末にばあばがもうめちゃめちゃ笑って、2027年に向けて走り出せるように、4人で精いっぱいAぇ! groupらしく、いつも通り頑張りますので、ぜひぜひ初めましての方もAぇ! groupのことを知ってもらえたらと思います」と、初出場への意気込みを語った。

Aぇ! group

初出場を知ったのは当日朝 メンバー同士でハイタッチ

Aぇ! groupが紅白初出場を知らされたのは、この日の朝だったという。

末澤誠也は、ユニバーサルミュージックの本社で発表を聞いたことを明かし、普段はなかなか会わない会社の幹部たちが集まり、カメラを構え始めたことで、何かが起こる予感があったと振り返った。

紅白出場の知らせを受け、正門良規と佐野はハイタッチ。佐野は「いつぶりやろうな、あんなハイタッチ。紅白ぐらいじゃないと出えへんもんな」と喜び、小島健と末澤も「心の中でハイタッチしてたよね」と、喜びをかみしめていたという。

また、NHK連続テレビ小説『風、薫る』で島田健次郎役を演じた佐野は、紅白で朝ドラ出演者による特別企画が実施された場合の参加について質問されると、「毎年テレビで見てた朝ドラのメンバーが集まって、主題歌をみんなで歌ってみたいなのに出れたらいいなって思ってます。NHKさん、ぜひ出してください」と熱望。

朝ドラの反響についても、放送終了後も街中で「シマケン生きててよかった」と役名で声をかけられることを明かし、「朝ドラの影響力というか、愛される力はすごいなと思いながら、日々放送終わってからも実感します」と感慨深げに語った。

なお、最初のあいさつで掲げた“大トリ”という目標について改めて質問されると、佐野は「ほんますいません。勝手に大口たたきました」と恐縮しながらも、「でも嘘じゃないですし、本当にいつかそういうグループになれるように」と説明。

「国民的なグループになりたいって話は、もうずっとグループ結成当初から言ってた」といい、「その第一歩が2026年の年末だと思ってるので」と、未来への決意を語っていた。

『第77回NHK紅白歌合戦』出場歌手一覧（※11月13日現在）

今年の出場歌手は紅組20組、白組21組の計41組。初出場は紅組が＝LOVE、CUTIE STREETの2組、白組がAyumu Imazu、Aぇ! group、EBiDAN、マカロニえんぴつ、モナキの5組で、計7組となった。また、特別企画として稲葉浩志の出演も発表された。

出場歌手は以下の通り。(カッコ内は出場回数)

【紅組】

ILLIT(3)、Ado(2)、杏里(4)、＝LOVE(初)、石川さゆり(49)、AKB48(14)、きゃりーぱみゅぱみゅ(4)、CUTIE STREET(初)、坂本冬美(38)、高田みづえ(8)、ちゃんみな(2)、天童よしみ(31)、乃木坂46(12)、HANA(2)、FRUITS ZIPPER(2)、MISIA(11)、水森かおり(24)、森山良子(11)、YOASOBI(4)、渡辺美里(2)

【白組】

Ayumu Imazu(初)、Aぇ! group(初)、EBiDAN(初)、&TEAM(2)、King & Prince(7)、サカナクション(3)、純烈(9)、鈴木雅之(7)、SixTONES(5)、TM NETWORK(2)、T.M.Revolution(6)、新浜レオン(3)、Vaundy(4)、BE:FIRST(5)、福山雅治(19)、マカロニえんぴつ(初)、Mrs. GREEN APPLE(4)、M!LK(2)、モナキ(初)、ゆず(15)、L'Arc-en-Ciel(6)

【特別企画】

稲葉浩志