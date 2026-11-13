4人組ロックバンド・マカロニえんぴつが13日、『第77回NHK紅白歌合戦』の初出場歌手発表会見に出席。結成14年で念願の初出場を決めた喜びを語るとともに、過去には出場がかなわず「半ばちょっと紅白は諦めていた」と告白。また、L'Arc-en-Cielのkenとの共演や、EBiDANの長野凌大との再会についても語った。

マカロニえんぴつ

「ラストチャンスぐらい」結成14年でつかんだ紅白初出場

2012年に結成されたマカロニえんぴつ。会見でボーカル・ギターのはっとりは、結成14年での紅白初出場について「誇りに思いますし、やってきてよかったなと本当に思います」と喜びを語った。

これまでライブハウスから活動を始め、自分たちの楽曲と、それを支持してくれるファンを信じ続けてきたという。しかし、紅白出場については「『今年は行けるだろう』『今年こそ』みたいな、レーベルも事務所もすごい頑張って挑んだ年にかなわなかったりっていうことも何回もあった」と明かし、「半ばちょっと紅白は諦めていた」と振り返った。

はっとり

今回、出場決定の知らせを受けたのは、会見当日の午前9時頃。担当者から電話で伝えられたという。

はっとりは「本当に今年は頑張って、チームも動いてくれていたし、気持ち的にはラストチャンスぐらいな」と告白。「今年は行きたいねっていう気持ちをみんなで口にしていたので、ちょっと嬉しかったですね」と喜びをにじませた。

また、「いざ現実になったのを実感すると、これで親戚孝行、親孝行がやっとできるなっていう感じがしてます」と、家族への思いも口にした。

紅白については「音楽番組の親玉じゃないですか」と表現。「本当に認められた人しか立てない場所なような気はしていますし、伝統もある」と語り、「ロックバンドの人間が立てるってことを、すごく誇りに思っていて」と感慨深げに話した。

L'Arc-en-Cielのkenとの共演に歓喜、EBiDAN・長野凌大との再会も

田辺由明

今回の紅白で会ってみたいアーティストを聞かれると、「L'Arc-en-Cielのkenさんにはだいぶお世話になってますので、今回一緒にステージに立てるというのはすごく嬉しいです」と回答。

共演することは会見直前に知ったそうで、メンバー同士で「さっき知ったよね」「びっくりした」と驚きを共有。「会えたらいいですね」と当日の再会を楽しみにしていた。

さらに、EBiDANの長野凌大にも言及。長野は過去にマカロニえんぴつの楽曲「レモンパイ」のミュージックビデオに出演した縁があり、会見会場で再会を果たしたという。

「ここでさっきも再会して一緒に写真撮ったんですけど、そういう縁もあって、ここで再会できたことが嬉しいし、『頑張ろうね』みたいなことをお互い言い合いましたね」と明かした。

「生き様が見えるステージに」生放送には意外な不安も

紅白でどのようなパフォーマンスを見せたいかという質問には、「自分たちが思うロックバンドのかっこいいステージングって、やっぱりその佇まいから生き様が見えるステージだと思ってます」と回答。

「今までやってきたこと、信じてきたこと、自分の誇りとしている音を、生き様としてテレビの向こうに伝わるような演奏、佇まいが出せたら」と意気込んだ。

一方、楽しみにしていることを尋ねられると、「歌詞とかよく僕、生放送だと間違えちゃうんですよ。それがもう今から心配です、すでに」と苦笑交じりに告白。「だから楽しみなことがあまりないです。怖いです。頑張ります」と率直な心境を語り、会場を和ませた。

『第77回NHK紅白歌合戦』出場歌手一覧（※11月13日現在）

今年の出場歌手は紅組20組、白組21組の計41組。初出場は紅組が＝LOVE、CUTIE STREETの2組、白組がAyumu Imazu、Aぇ! group、EBiDAN、マカロニえんぴつ、モナキの5組で、計7組となった。また、特別企画として稲葉浩志の出演も発表された。

出場歌手は以下の通り。(カッコ内は出場回数)

【紅組】

ILLIT(3)、Ado(2)、杏里(4)、＝LOVE(初)、石川さゆり(49)、AKB48(14)、きゃりーぱみゅぱみゅ(4)、CUTIE STREET(初)、坂本冬美(38)、高田みづえ(8)、ちゃんみな(2)、天童よしみ(31)、乃木坂46(12)、HANA(2)、FRUITS ZIPPER(2)、MISIA(11)、水森かおり(24)、森山良子(11)、YOASOBI(4)、渡辺美里(2)

【白組】

Ayumu Imazu(初)、Aぇ! group(初)、EBiDAN(初)、&TEAM(2)、King & Prince(7)、サカナクション(3)、純烈(9)、鈴木雅之(7)、SixTONES(5)、TM NETWORK(2)、T.M.Revolution(6)、新浜レオン(3)、Vaundy(4)、BE:FIRST(5)、福山雅治(19)、マカロニえんぴつ(初)、Mrs. GREEN APPLE(4)、M!LK(2)、モナキ(初)、ゆず(15)、L'Arc-en-Ciel(6)

【特別企画】

稲葉浩志