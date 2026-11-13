ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、アストン・ヴィラに所属する日本代表GK鈴木彩艶について言及した。

アンチェロッティ監督は、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）日本代表戦に向けた公式会見での質疑応答で「実は注目している日本人選手が一人います。私が育ったクラブであり、かつて指揮したパルマ・カルチョでプレーしているスズキ（鈴木彩艶）です。本当に素晴らしい活躍を見せていますし、私の地元でも非常に高く評価されています」という発言をしていた。

アンチェロッティ監督は『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』日本戦に向けた会見に登壇。今シーズンからプレミアリーグのアストン・ヴィラに移籍し、ブラジル代表MFジョアン・ゴメスとチームメイトとなった鈴木について「彼はとても素晴らしいGKだと思います。イタリアでも活躍をして好調です。彼にはたくさんの特長がある。足元も上手いし、ゴール前の守備も安定している。GKとしてとても順調に成長していると思う」と称えた。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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