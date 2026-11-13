バルセロナに所属するスペイン代表DFアレハンドロ・バルデの去就が不透明となっているようだ。12日、『アス』や『スポルト』など複数のスペインメディアが伝えている。

現在23歳のバルデはバルセロのカンテラ出身で、2021年9月に17歳でトップチームデビューを飾り、翌年にはFIFAワールドカップカタール2022に出場した。ここまで公式戦通算173試合出場3ゴール21アシストという成績を残しているが、今シーズンはU－21スペイン代表DFチャビ・エスパールの台頭もあり序列が低下。プレータイムはわずか124分間にとどまり、先発起用は一度もない。

現地時間8日に行われたラ・リーガ第12節アトレティコ・マドリード戦でも出番は訪れず。この試合、ハンジ・フリック監督はポルトガル代表DFジョアン・カンセロを左サイドバック（SB）で起用し、X・エスパールやスペイン代表DFエリック・ガルシア不在の中、右SBには20歳のブライアン・ファリニャスを配した。ファリニャスは後半開始と同時に交代となったが、フリック監督はSBを本職とするバルデではなく、オランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングを投入し、右SBとしてプレーさせた。

こうした現状に加え、バルセロナが今冬にセンターバック（CB）を補強した場合には、スペイン人DFジェラール・マルティンが本職である左SBで起用され、バルデの序列がさらに低下する可能性もある模様。報道によると、バルデの代理人を務めるジョルジュ・メンデス氏は今冬の移籍を視野に入れ、すでに動き始めているようだ。モナコら複数のクラブが関心を寄せる中、バルセロナも完全移籍での売却や買い取りオプション付きレンタルなどあらゆる選択肢を検討すると見られている。

今夏にはマンチェスター・ユナイテッドやローマからの関心が報じられたものの、残留を決断したバルデ。なかなか出場機会が得られぬ中、今冬にバルセロナを去ることとなるのだろうか。