ブラジル代表FWハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）が、日本代表戦に向けた意気込みを示した。

日本代表がFIFAワールドカップ2026・ラウンド32のリベンジを期す14日の『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』ブラジル戦。カルロ・アンチェロッティ監督率いる“王国”は、次回のワールドカップに向けて世代交代と新戦力の発掘に努めており、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）ら常連組に加え、今回は5名が初招集されている。

今回の活動で「10番」を背負い、キャプテンも務めるハフィーニャは「大きな期待を抱いている。チームは再構築の過程にあるが、非常に能力の高い選手が揃っており、代表のユニフォームを着て全力を尽くそうという強い意欲を感じている」と自チームへの手応えをのぞかせ、「ワールドカップ本番さながらの非常にタフな一戦になることは間違いない。日本代表の質の高さは理解しているが、我々もしっかり準備し、トレーニングを積んできている」と強調した。

また、日本代表の印象について問われると「非常に質の高い選手が揃ったチームだと思っている。フィジカルも強く、ピッチ上での戦術的な組織力も非常に優れている」とコメント。その上で、「非常に困難で高い挑戦が求められる試合になるはずだ。我々の現在地を知り、改善点を見つけ、個人そしてチームとしてどこまでやれるかを確認する上で、重要な試合になる。トップレベルの相手だし、良い試金石になると思うよ」と気を引き締めている。

ハフィーニャは今夏のFIFAワールドカップ2026のメンバーにも名を連ねていたが、日本代表が1－2で敗れたラウンド32は負傷のため欠場。また、日本代表が歴史的初勝利を収めた昨年10月の対戦時も出場していない。今シーズンは所属するバルセロナでここまで公式戦14試合に出場し19ゴール3アシストと絶好調。日本代表としては怖い存在だ。

注目の一戦は、14日の19時15分キックオフ予定。テレビ朝日系列で地上波生中継されるほか、U-NEXTでの無料配信も予定されている。