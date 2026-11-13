マイナビ転職は11月12日、「転職による年収アップの実態調査（2026）」の結果を発表した。調査は2026年7月31日～8月4日、直近1年以内に転職した正社員1,200人を対象にWebで実施した。

20代の66.5%が年収アップ、約3人に1人は100万円以上増

転職後に年収が増加した人は全体の56.8%。年代別では20代が66.5%、30代が64.7%、40代が57.2%、50代が38.0%だった。20代と30代では6割を超える一方、50代では4割を下回った。

年収が増加した人の平均増加額は116万円。20代は138万円、30代は117万円だった。100万円以上増加した割合は20代34.8%、30代33.3%で、いずれも約3人に1人となった。

転職後も理想の年収との差は平均219万円

転職後の現在の年収と理想の年収との差額は、全体平均で219万円。年代別では20代が258万円と最も大きく、30代が220万円で続いた。転職によって年収が上がっても、希望する水準には届いていない人がいることがうかがえる。

転職後の年収と理想の年収との差額は20代で平均258万円

また、転職先への入社時または内定時に年収交渉をした人は全体の50.1%。年収が100万円以上増えた人では72.3%が交渉していた。

年収アップでも「手取りが変わらない・減った」人が約4人に1人

年収が100万円以上増えた人のうち、手取り額が「変わらない」は15.0%、「減った」は4.7%で、合わせて19.7%だった。年収増加額が100万円未満の人では、それぞれ24.8%、6.1%で、合計30.9%となった。

年収増加額別にみた転職後の手取り額の変化

一方、年収が100万円以上増えた人の67.6%が、転職後に「全体的な幸福度」が向上したと回答。「経済的な余裕」は65.7%、「プライベートの充実度」は63.2%だった。