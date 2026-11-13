グレイ・パーカー・サービスは10月23日より、mofusandのにゃんこたちが北欧の森の動物たちの着ぐるみを身にまとった「WOODLANDS」のアイテム48品を、「mofusand TOKYO」および公式WEB SHOP「mofusandもふもふマーケット」にて販売している。

イラストレーター・ぢゅのが描く「mofusand」のオフィシャルショップ「mofusand TOKYO」のコンセプトシリーズ第4弾では、「WOODLANDS」をコンセプトに、mofusandのにゃんこたちが、きつね・おおかみ・くま・うさぎ・りす・ハリネズミといった北欧の森の動物たちの着ぐるみを身にまとって登場。

森の小道で木の実やきのこを集めたり、原っぱでのんびり過ごしたりと、森で暮らすにゃんこたちの姿を描いたデザインで、トートバッグやドリンクホルダーといった秋のお出かけを彩るアイテムのほか、ぬいぐるみやマスコット、キッチン雑貨など約48アイテムがラインナップされている。

「WOODLANDS」商品(一例)

おすわりポージングぬいぐるみ

森の動物になりきった、もふもふしっぽがかわいいにゃんこたち。お顔とおててにマグネットが入っていて、いろんなポーズを楽しめる。きつねにゃん・おおかみにゃん(各3,300円)、りすにゃん・うさにゃん(各2,970円)の全4種。サイズはH200×W150×D250mm。

きつね帽子なにゃんこのマスコット/くま帽子なにゃんこのマスコット

もこもこの動物帽子とサロペットでおめかしした、かわいいにゃんこたち。サイズはH140×W110×D100mmで、きつね帽子とくま帽子の2種類をラインアップ。各2,530円。

トレーディングアニマルミニアクリルチャーム

森の動物になりきったにゃんこたちがかわいい、すりガラス風のアクリルチャーム。全8種ランダム。単品各770円/BOX6,160円。

マチ付き大きめトートバッグ

マチ付きの大きめサイズ(H330×W445×D145mm)で、荷物が多い日にもたっぷり収納できるトートバッグ。デザインは、「きのことうさにゃん」「木登りするくまにゃん」の2種類、各3,740円。

フラットポーチ

きつねにゃんたちが仲良く寄り添う、かわいいフラットポーチ。サイズはH140×W195mm、2,420円。

ネックストラップ&カードホルダーセット

うさにゃんときつねにゃんがかわいいネックストラップとカードホルダーのセット。全2種、各1,980円。

撥水マグカップ

きつねにゃん、うさにゃん、くまにゃんをぐるっと一周デザインした、かわいいマグカップ。サイズは直径80×H80×W120mm、3,080円。

※写真はサンプル。

※企画内容は予告なく変更となる可能性がある。

(C) mofusand