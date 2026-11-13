『第77回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)の出場歌手発表会見が13日、東京・渋谷のNHK放送センターで行われた。会見後、制作統括の篠原伸介氏が報道陣の取材に応じ、TBS系日曜劇場『VIVANT』で共演した堺雅人と二宮和也がそろって司会を務めることになった経緯を明かした。

『VIVANT』共演の堺雅人＆二宮和也、司会起用の経緯は?

今年の紅白は「こえていこう、歌とともに。」をテーマに、芦田愛菜、堺雅人、二宮和也、鈴木奈穂子アナウンサーが司会を担当。芦田と堺は初めての紅白司会、二宮は個人として9年ぶり2回目、鈴木アナは3年連続3回目となる。

中でも注目されるのが、今年放送されたTBS系日曜劇場『VIVANT』で共演した堺と二宮の顔合わせだ。同作では、堺が主人公の乃木憂助、二宮がノコルを演じ、兄弟という関係性が描かれた。

まず篠原氏は、司会の3人について、「本当に今年の日本のエンターテインメント界を代表するお三方ということかなと思います」と起用した理由を説明。

堺については、その存在感を高く評価。二宮については、これまでも紅白を通じて接点があり、NHKの夏の特番でも司会を務めた実績に触れ、「そういう司会の能力があり、二宮さんがいると、いつもとても温かい空間になります」と印象を述べた。芦田についても、新しい時代を象徴する存在として期待を寄せる。

そしてマイナビニュースが、堺と二宮の『VIVANT』での共演を意識したキャスティングだったのか、それとも偶然だったのかを質問すると、「気づいたら、そのドラマでも共演されていたという形です」と回答。「まずそのお三方でいきたいというのがあって、2人にはそういうご縁があったということでしょうか」と、ドラマでの共演を意図した起用ではなかったことを強調した。

また、2人の『VIVANT』での共演を踏まえ、関連する人物がゲスト審査員に選ばれる可能性についても聞くと、「審査員の発表はこれからというところになります」と言及を避けた。

なお、篠原氏自身が『VIVANT』を視聴しているか尋ねられると、「はい、もちろんです」と即答したが、直後に「NHKスペシャルを見たり、『VIVANT』も見たりしました(笑)」とNHK職員として自己フォローしていた。

「NHKに限らず」今年のエンターテインメントを重視

今回の紅白には、民放ドラマで活躍した堺と二宮が司会として出演するほか、特別企画では稲葉浩志がソロとして初出場。2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で話題になった「タッチ」を披露する。

篠原氏は、民放をはじめNHK以外のプラットフォームで活躍した人物の起用についても言及。

「紅白は1年を締めくくる日本のエンターテインメントの祭典であると、少なくとも私はそういう気概を持っています」と語り、大みそかに1年を振り返る番組としての役割を強調。続けて、「今年のエンターテインメントにおいて、NHKに限らず、様々なプラットフォーム、ジャンルで活躍された方々にお声がけをさせていただいいます」と説明した。

今年の紅白は、13日の会見で出場歌手41組と、特別企画で稲葉浩志の出演が発表された。篠原氏は、今後も出演交渉を続け、大みそか当日までに新たな出場歌手が追加発表される可能性があるとしている。

『第77回NHK紅白歌合戦』出場歌手一覧（※11月13日現在）

今年の出場歌手は紅組20組、白組21組の計41組。初出場は紅組が＝LOVE、CUTIE STREETの2組、白組がAyumu Imazu、Aぇ! group、EBiDAN、マカロニえんぴつ、モナキの5組で、計7組となった。また、特別企画として稲葉浩志の出演も発表された。

出場歌手は以下の通り。(カッコ内は出場回数)

【紅組】

ILLIT(3)、Ado(2)、杏里(4)、＝LOVE(初)、石川さゆり(49)、AKB48(14)、きゃりーぱみゅぱみゅ(4)、CUTIE STREET(初)、坂本冬美(38)、高田みづえ(8)、ちゃんみな(2)、天童よしみ(31)、乃木坂46(12)、HANA(2)、FRUITS ZIPPER(2)、MISIA(11)、水森かおり(24)、森山良子(11)、YOASOBI(4)、渡辺美里(2)

【白組】

Ayumu Imazu(初)、Aぇ! group(初)、EBiDAN(初)、&TEAM(2)、King & Prince(7)、サカナクション(3)、純烈(9)、鈴木雅之(7)、SixTONES(5)、TM NETWORK(2)、T.M.Revolution(6)、新浜レオン(3)、Vaundy(4)、BE:FIRST(5)、福山雅治(19)、マカロニえんぴつ(初)、Mrs. GREEN APPLE(4)、M!LK(2)、モナキ(初)、ゆず(15)、L'Arc-en-Ciel(6)

【特別企画】

稲葉浩志