声優の江口拓也は、11月12日、自身のXを更新。自身が出演する『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式Xアカウントが投稿した「キャスト陣によるSeason 4ティザービジュアル予想公開」のポストを引用した投稿が話題になっている。

今回、『SPY×FAMILY』公式Xは、11月8日に開催したスペシャルイベント「『SPY×FAMILY』ANIME EXTRA MISSION Ⅱ」のアーカイブ配信チケット販売の告知と共に、江口の描いたSeason 4ティザービジュアル予想を公開した。

江口が描いた『SPY×FAMILY』Season 4ティザービジュアル予想、「別々に書いたはずなのだが、、、、」と江口からコメントが寄せられているように、自身が声を担当するロイド・フォージャーと、ヨル、アーニャ、ボンドがいるという点では完全一致。しかしなぜかシチュエーションはスカイダイビングをしている様子。

ファンからは、「やはり、クセになる……画伯江口先生」「待望のイラスト」「画伯声優の新作」といった喜びの声や、ボンドに対して「ムキムキの二足歩行ボンドに見えてきた」「ボンドが犬に見えないｗ」といったツッコミの声が寄せられている。

『SPY×FAMILY』は、2027年にTVアニメSeason 4の放送、そして劇場版第2弾の公開が決定している。