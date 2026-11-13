INFORICHは、応援広告プラットフォーム「CheerSPOT」において、Metaが運営するSNS「Threads」と連携した「アーティスト・IP向けSNS運営サポートプログラム」を展開している。

ファン自身が応援広告や企画に参加する「参加型」の推し活が広がる中、多くのアーティストや芸能事務所からは、「新しいファン層と出会い、より深いつながりを作りたい」「一方通行の発信ではなく、ファンと双方向のポジティブな会話を増やしたい」「少人数の運営体制でも、継続できる運用フローを確立したい」「SNS特有の炎上や予期せぬトラブルのリスクを回避したい」といった課題が挙げられていた。

INFORICHは、こうした課題への対応を支援し、推し活のリアルな熱量を安心・安全なデジタル上の対話につなげるため、Metaの「Threads」と連携したサポートプログラムを開始した。

本プログラムでは、推し活に適した投稿内容の考え方や、投稿に付けるトピックタグの選び方、Threadsのアルゴリズムの仕組みなどを案内する。また、アカウントのインサイトを分析し、運用状況を診断。少人数でも運用を続けられるよう、作業の進め方を効率化する方法や、リスク管理・炎上回避に関する知見も共有し、継続的にコンサルティングを行う。

そのほか、CheerSPOTで放映された応援広告をファンが撮影し、Threadsに投稿する施策も設計。アーティスト本人が投稿に返信したり、引用投稿したりすることを通じて、応援広告をきっかけにファンとアーティストが交流する機会をつくり、両者のつながりを深めることを目指す。