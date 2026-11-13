リールは現地時間13日、日本代表FW上田綺世のトレーニング動画をクラブ公式X上で公開した。

今年9月にリールへ完全移籍で加入した上田は、同10月13日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節のアーセナル戦で負傷。試合後には各メディアで足底筋膜を断裂したと報じられ、長期離脱が懸念されていた。

だが、これまでのところ、上田は復帰までの道のりを順調に進んでいる模様だ。11月開催の『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でブラジル代表およびパラグアイ代表と対戦する日本代表には招集されなかったものの、フランスに残った上田は着々とトレーニングに復帰。リールが公開した動画で、上田は軽快にダッシュをしただけでなく、シュート練習も実施。ゴール前に置いた障害物を避けるような鋭いシュートを突き刺す場面もあった。

上田の実践復帰は、早ければ11月の代表ウィークが明けた後のリヨン戦（同21日／リーグ・アン第11節）となる見込み。リヨンには日本代表FW中村敬斗が在籍しているため、復帰できれば日本人対決が実現する可能性がある。

【動画】復帰が近い？ 上田綺世がダッシュ＆シュート練習を実施