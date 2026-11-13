あきんどスシローは11月25日から、クリエイター・可哀想に！との第3回コラボレーションキャンペーンを全国のスシローで開催する。「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」たちが海のなかまになった限定イラストを使用し、コラボグッズ付きのすしやスイーツなどを展開する。

今回のコラボは、2023年11月、2025年10月に続く第3弾。11月25日から12月27日までの期間中、限定グッズ付きメニューを3回に分けて販売する。第1弾は11月25日、第2弾は12月9日、第3弾は12月15日から順次展開する。

第1弾はコラボピックやステッカー、ポーチ付きメニューが登場

11月25日からは、全10種のコラボピックが付いた「まぐろとろろ軍艦」(220円～)と「えび明太マヨチーズ炙り」(240円～)を販売する。

第2弾はミニチャーム、第3弾はマスコットが登場

12月9日からの第2弾では、コラボピック付き「たまごサラダ軍艦」(200円～)と「サーモン明太マヨチーズ炙り」(240円～)を販売する。

第2弾 可哀想に！コラボピック付き たまごサラダ軍艦(220円～)

第2弾 可哀想に！コラボピック付き サーモン明太マヨチーズ炙り(240円～)

コラボステッカー付き わたあめアイスパフェ

スイーツには、全10種のステッカーが付く「わたあめアイスパフェ」(420円～)が登場。ステッカーの裏面には、2027年1月6日～31日に繰り返し使える5%OFFクーポンが付いている。

「スシロー×可哀想に！」コラボファスナーポーチ付きメニューも

さらに、「コラボファスナーポーチ付き つくローセット」(740円～)も販売。全3種のファスナーポーチと全5種のコラボシートが付属する。

「スシロー×可哀想に！」コラボミニチャーム付き 対象商品

また、全5種のミニチャームが付いた「ねぎまぐろ手巻」(480円～)と「ホワイトチョコアイスエクレア」(480円～)も登場する。

「スシロー×可哀想に！」コラボグッズ付きドリンク

ソフトドリンクには、第1弾で全5種のすし皿、第2弾と12月15日からの第3弾でそれぞれ全3種のマスコットが付属する。価格はいずれも1,380円～。

限定装飾店舗やプレゼントキャンペーンも

期間中は、難波アムザ店、秋葉原中央通り店、生田川インター店、行徳駅前店の4店舗で特別装飾を実施。大型タッチディスプレイ「デジロー」の導入店舗では、キャラクターの映像が楽しめる「可哀想に！モード」も登場する。

さらに、公式アプリでは抽選で100名にオリジナル湯呑み2個セット、公式Xでは抽選で20名に1万円分のデジタルお食事券が当たるキャンペーンを実施する。

なお、各グッズは対象商品1点につきランダムで1点付属し、種類は選べない。商品は店舗によって価格が異なり、グッズの予定数量がなくなり次第終了する。持ち帰りは対象外となる。